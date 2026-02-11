陸「春節」振興經濟推發票兌獎金　家電日用品「舊換新」撒幣625億

▲上海朱家角古鎮迎春節。（圖／CFP，下同）



記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（11）日宣佈，針對即將到來的「史上最長春節假期」祭出刺激內需、振興消費的「組合拳」政策，共計提供三重優惠措施，包括擴大內需的「舊換新」現金補貼、有獎發票及結合金融、支付等多元商家推出各種形式的「樂購新春」消費支持。

此項政策由大陸國務院商務部聯合9部門共同策劃，推出「樂購新春」春節特別活動，促進節日消費。其中，「真金白銀送實惠」活動共計有三重大禮包。

第一重是以舊換新。大陸商務部會同國家發展改革委、財政部近期撥發今（2026）年國補資金625億元（人民幣，下同），目前已送達各地商務部門，在農曆春節9天假期內，將指導各地加大補貼投放，充分保障消費者按政策要求申領補貼。

第二重是有獎發票。大陸商務部、財政部、稅務總局近期確定在50個城市進行有獎發票試點，半年實施期內，將發放100億獎補資金，其中，春節9天假期的獎金規模將超過10億，在試點城市購物、就餐、旅遊、住宿等取得票面金額在100元以上的發票均可參與抽獎。

第三重是金融支持。大陸央行（人民銀行）、金融監管總局將指導金融機構、支付機構聯合商家推出多種形式的「樂購新春」優惠措施，覆蓋機場、酒店、美食、餐飲、景點門票等多領域的消費場景。