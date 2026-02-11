醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長，與前理事長張聰榮（右四）合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣運動醫學與傳統武術界迎來重量級跨界領航者。素有「醫界葉問」美譽的花蓮慈濟醫院副院長何宗融，憑藉著深厚的武術造詣與精湛的中西醫合療背景，以及長年投入角力運動的推廣與選手的關懷照護，在日前當選中華民國角力協會理事長。



角力無疑是奧運會最具靈魂的運動之一。它不僅是現代奧運的元老級項目，更可以追溯到古代奧運會。在西元前 708 年（第18屆古代奧運）正式納入，與鐵餅、標槍、跳遠、賽跑等五項運動被認為是「完美運動員」的標誌。其中，角力正是壓軸項目。

▲花蓮慈院副院長何宗融積極協助推展台灣角力運動，也促成花蓮慈院與角力協會簽署運動醫療合作。

台灣在六十多年前即發展角力，在新北、台中、嘉義等地都有悠久的發展歷史，但因全國中等學校運動會將角力評為選辦項目，導致學校逐漸不再投入角力運動訓練，走入黑暗期將近20年。直到十多年前，在第12/13屆張聰榮理事長努力下 , 全中運恢復角力為必辦項目後，才在台灣體育運動中活了過來。

▲在角力國際賽事中，都有花蓮慈濟中醫師隨行，後排左四為何宗融副院長。

何宗融副院長自幼習武，年少時是傑出的運動員，他是柔道3段、柔術3段及國武術五段的高手，也曾奪得全國太極拳／八卦掌冠軍，是全國推手界的頂尖選手，是中華丹功道館一期嫡傳弟子 , 具武術、太極、角力等國家級教練及裁判身分。他在2018年、2023年亞運期間，擔任中華台北隨隊醫師，把中醫正式帶進國際運動醫療領域。在國際賽事中，利用針灸與推拿讓無數受傷選手重返賽場。

▲2025年的全國運動會，何宗融副院長（二排左六）帶領中醫師團隊與角力協會、選手合影。

在台灣角力運動復甦的過程，何宗融副院長也是重要的推手，因為「武醫」的背景，深知運動醫學對運動員的重要性。何宗融副院長指出，角力是一種高強度的對抗運動，運動員必須在極短時間內承受爆發性的推、拉、摔以及關節的極限扭轉，因此，受傷風險分布非常廣泛，運動防護以及受傷後的治療回復非常重要。



這些年來，在何宗融副院長帶領下，花蓮慈濟醫院的中醫師常擔任角力賽事的隨隊醫療人員，從針灸、推拿等方法幫助運動員，何宗融副院長指出，要培育一個運動員，需要投入許多人力、財力以及時間的累積，還有運動員個人屹立不搖的信念與毅力，才能在術式與對戰中不斷的自我提升，因此承擔角力協會理事長對他來說是責任重大的使命，他將與台灣角力界專家、支持者，持續推廣角力運動，將運動科學帶入角力運動，促進臺灣角力運動邁向專業化、科學化與國際化的遠大的目標。

