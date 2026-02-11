　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長。與前理事長張聰榮（右四）以及運動部三科科長洪義荃（右二）、曉寧等人合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長，與前理事長張聰榮（右四）合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣運動醫學與傳統武術界迎來重量級跨界領航者。素有「醫界葉問」美譽的花蓮慈濟醫院副院長何宗融，憑藉著深厚的武術造詣與精湛的中西醫合療背景，以及長年投入角力運動的推廣與選手的關懷照護，在日前當選中華民國角力協會理事長。

角力無疑是奧運會最具靈魂的運動之一。它不僅是現代奧運的元老級項目，更可以追溯到古代奧運會。在西元前 708 年（第18屆古代奧運）正式納入，與鐵餅、標槍、跳遠、賽跑等五項運動被認為是「完美運動員」的標誌。其中，角力正是壓軸項目。

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長。與前理事長張聰榮（右四）以及運動部三科科長洪義荃（右二）、曉寧等人合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院副院長何宗融積極協助推展台灣角力運動，也促成花蓮慈院與角力協會簽署運動醫療合作。

台灣在六十多年前即發展角力，在新北、台中、嘉義等地都有悠久的發展歷史，但因全國中等學校運動會將角力評為選辦項目，導致學校逐漸不再投入角力運動訓練，走入黑暗期將近20年。直到十多年前，在第12/13屆張聰榮理事長努力下 , 全中運恢復角力為必辦項目後，才在台灣體育運動中活了過來。

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長。與前理事長張聰榮（右四）以及運動部三科科長洪義荃（右二）、曉寧等人合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲在角力國際賽事中，都有花蓮慈濟中醫師隨行，後排左四為何宗融副院長。

何宗融副院長自幼習武，年少時是傑出的運動員，他是柔道3段、柔術3段及國武術五段的高手，也曾奪得全國太極拳／八卦掌冠軍，是全國推手界的頂尖選手，是中華丹功道館一期嫡傳弟子 , 具武術、太極、角力等國家級教練及裁判身分。他在2018年、2023年亞運期間，擔任中華台北隨隊醫師，把中醫正式帶進國際運動醫療領域。在國際賽事中，利用針灸與推拿讓無數受傷選手重返賽場。

▲花蓮慈濟醫院副院長何宗融（左一）當選中華角力理事長。與前理事長張聰榮（右四）以及運動部三科科長洪義荃（右二）、曉寧等人合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲2025年的全國運動會，何宗融副院長（二排左六）帶領中醫師團隊與角力協會、選手合影。

在台灣角力運動復甦的過程，何宗融副院長也是重要的推手，因為「武醫」的背景，深知運動醫學對運動員的重要性。何宗融副院長指出，角力是一種高強度的對抗運動，運動員必須在極短時間內承受爆發性的推、拉、摔以及關節的極限扭轉，因此，受傷風險分布非常廣泛，運動防護以及受傷後的治療回復非常重要。

這些年來，在何宗融副院長帶領下，花蓮慈濟醫院的中醫師常擔任角力賽事的隨隊醫療人員，從針灸、推拿等方法幫助運動員，何宗融副院長指出，要培育一個運動員，需要投入許多人力、財力以及時間的累積，還有運動員個人屹立不搖的信念與毅力，才能在術式與對戰中不斷的自我提升，因此承擔角力協會理事長對他來說是責任重大的使命，他將與台灣角力界專家、支持者，持續推廣角力運動，將運動科學帶入角力運動，促進臺灣角力運動邁向專業化、科學化與國際化的遠大的目標。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

連續16年！元大基金會席開36桌團圓飯　伴門諾住民過年

醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

690萬元紅包暖全鄉　枋山鄉泰博科技董座低調回饋故里

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

恆春半島春節恐湧車潮　台26線交管措施一次看

台電屏東區處啟動春節專案檢測　強化交通確保連假醫療供電

疏導春節車潮！鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

「快樂冒險家」小巨人品格營登場　培養孩子正向價值觀

迎接春節9天連續假期　枋寮警交通疏導措施公布

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

連續16年！元大基金會席開36桌團圓飯　伴門諾住民過年

醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

690萬元紅包暖全鄉　枋山鄉泰博科技董座低調回饋故里

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

恆春半島春節恐湧車潮　台26線交管措施一次看

台電屏東區處啟動春節專案檢測　強化交通確保連假醫療供電

疏導春節車潮！鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

「快樂冒險家」小巨人品格營登場　培養孩子正向價值觀

迎接春節9天連續假期　枋寮警交通疏導措施公布

SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

南寮吃海鮮背後的造船故事　第五代女船師撐起200年老船廠

立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

彰化17天內車禍5死！春節前兩度大執法　139線列超速取締重點

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

陳孟賢收「鈔票蛋糕」激動噴淚！　嗨曝2重磅喜訊粉瘋了

桃猿前5局遭封鎖無安打「15上15下」　羅德交流賽4比0暫領先

淫魔檔案燒到瑞典王室！　41歲前名模王妃認了「見過艾普斯坦」

【狂嗅「美腿陣」】台中警犬隊臨檢酒店　「暨萌又殺」畫面曝

地方熱門新聞

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

守護國產黑毛豬　桃園建議中央豆渣轉化飼料

台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因

中國海警連2日闖金門　海巡驅離

中部消費磁吸效應　台中Hi8帶動跨縣市買氣

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

690萬紅包暖全鄉　泰博科技董座低調回饋故里

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

春節前夕掃蕩　海巡嚴守海岸線

馬年新春遊半島　恆春警交管措施出爐

南消第四大隊踏勘高科技工廠春節前強化毒化災害應變能量

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

更多熱門

相關新聞

兒談判老爸揮刀逼下跪　5年前曾嗆聲謝和弦

兒談判老爸揮刀逼下跪　5年前曾嗆聲謝和弦

花蓮縣某國中24日發生恐嚇事件，兩方學生日前因網路糾紛，相約在學校附近宜昌一街一帶談判，其中一方學生有黑幫背景的徐姓父親不僅現身助陣，還撂來一票黑衣人，徐男在現場揮刀逼2名女學生當街下跪，警方獲報後已介入調查偵辦，並於今（26日）下午將徐男拘提到案。

車禍48袋血漿續命　中西醫合療重癱店長重生

車禍48袋血漿續命　中西醫合療重癱店長重生

昔被台積電套牢！台南Josh「曝1動作」　網喊：願稱你神

昔被台積電套牢！台南Josh「曝1動作」　網喊：願稱你神

花蓮中西醫合療元年　昏迷男童復原跳三振舞

花蓮中西醫合療元年　昏迷男童復原跳三振舞

為中醫科學化奠基礎　慈院何宗融獲華佗奉獻獎

為中醫科學化奠基礎　慈院何宗融獲華佗奉獻獎

關鍵字：

醫界葉問出手武醫何宗融接掌角力理事長中西醫合療競技運動

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面