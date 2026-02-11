彰化台74甲離奇畫面！賓士追撞左後輪噴出　滾2公里停車道

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市台74甲線東外環道昨（10日）下午發生一起離奇車禍，一輛賓士車追撞前方休旅車後，不僅兩車嚴重受損，賓士的左後輪竟在撞擊當下噴飛，沿下坡路段「狂奔」約2公里，最後穩穩停在車道上，讓後方目擊駕駛目瞪口呆，直呼：「是誰家的輪胎，趕快領回去。」

▲台74甲線賓士追撞，輪胎噴出狂奔2公里。（圖／民眾提供）





▲台74甲線賓士追撞，輪胎狂奔2公里。（圖／民眾提供）

這起事故發生在昨天下午2點左右，地點位於台74甲線北上3.5公里處的快車道。根據彰化警分局初步調查，一輛賓士車疑似因變換車道不當，直接追撞前方行駛中的休旅車。撞擊力道相當猛烈，被撞的休旅車當場失控，衝撞快慢車道間的分隔島後，整輛車受損。

▲台74甲線賓士追撞，輪胎及擋泥板掉落。（圖／警方提供）

而肇事的賓士車則停在內側快車道上，左後輪早已不翼而飛，現場滿地都是撞擊後散落的車體碎片與零件，一片狼藉，從賓士車脫落的左後輪，竟然像裝了導航一樣，沿著下坡路段開始滾動，滾了近2公里的距離，滾到接近彰南路的路段才筆直地停在快車道上，後方車輛見狀紛紛急踩煞車閃避。

賓士與休旅車駕駛都只有輕微的擦傷和挫傷，經過檢查後無須送醫。詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲遭賓士追撞的休旅車橫越分隔島。（圖／警方提供）