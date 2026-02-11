　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲非洲豬瘟造成營業損失與產業補助支持措施合計高達21億餘元。（圖／記者白珈陽攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市養豬場去年底爆發非洲豬瘟疫情，當時市府團隊防疫慢半拍，第一時間未採檢、豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點，還被合作獸醫公開打臉，環保局長事後更被抓包謊報稽核次數，全國實施豬隻禁運禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達新台幣21億餘元，2局長+1處長因未遵循中央防疫指引，遭市府拔官。監察院今（11日）表示，通過彈劾台中前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、動物保護防疫處前處長林儒良及組長周百俊。

被彈劾人張敬昌為台中市農業局局長，於我國首例非洲豬瘟官方記者會，多次說明疫調資訊反覆不一甚至錯誤，且指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，致釀擾動案例場烏龍消毒事件；被彈劾人陳宏益為台中市環保局局長，於記者會強調案例場3年來稽查24次均合格，實則自113年3月至114年10月發生非洲豬瘟，僅稽查廚餘2次，復指示以挖坑露天堆肥去化大量廚餘，惟旋遭環境部指正作業方式不符規定。

被彈劾人林儒良為台中市動保處處長，聽取被彈劾人周百俊組長報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視斃死豬數量已逾化製警示標準，因循敷衍，貽誤公權力強制採檢先機，禍端暗埋，迨至6日後案例場爆發疫情，關鍵疫調資訊錯漏不一，復發生烏龍消毒事件；全國實施豬隻禁運禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達新台幣（下同）21億餘元，重創人民對政府防疫整備之信賴，核有重大違失。監察院於115年2月5日審查通過監察委員葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人張敬昌為台中市農業局局長、台中市政府非洲豬瘟災害應變中心（下稱台中市非洲豬瘟災害應變中心）指揮官，於官方記者會說明疫調之資訊反覆不一，遭2位獸醫師（佐）公開抨擊政府疫調有誤，復指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，竟任所屬擅赴應予靜置乾燥之案場消毒，影響對於案例場病毒是否清零之判斷，致使防疫處境更顯艱難，重創政府形象，核有重大違失。

被彈劾人陳宏益為台中市環保局局長、台中市非洲豬瘟災害應變中心副指揮官，於官方記者會強調114年案例場稽查結果均合格、近3年稽查24次均無蒸煮廚餘問題，惟旋遭環境部指出台中市環保局未依規定頻率前往稽查廚餘蒸煮；嗣於公告禁止廚餘養豬之初，指示以挖坑露天「貯留（堆肥）」方式去化廚餘，民怨迭起，又遭環境部現場確認不符堆肥規範，恐加劇疫情傳播，重創地方環保主管機關形象，核有重大違失。

被彈劾人周百俊為台中市動保處組長，負有審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務之責，於114年10月11日、13日及14日，接連獲告案例場豬隻死亡，且數量已逾化製警示標準，連日來仍未警覺亦未質疑經轉述之疫病訊息，坐視該處獸醫遭拒訪視及採檢；被彈劾人林儒良處長知悉上情，因循敷衍，藉詞非屬甲類動物傳染病無法強制採樣送檢，貽誤公權力採檢先機。

案例場爆發非洲豬瘟後，周百俊組長未盡詳實審核疫調資訊之責，林儒良處長亦未能綜觀全局、查察矛盾之處，導致防疫機關所做疫調報告竟反覆不一甚至錯誤，損及政府威信及防疫時效。台中市農業局張敬昌局長轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，詎承局長之命、綜理處務之林儒良處長，未思如何於此防疫關鍵時刻指揮監督所屬員工遵照辦理，反託詞「透過LINE群組傳達各單位主管，由各主管下達屬員」以卸責，周百俊組長復傳達「明日記得開車消毒」誤導訊息，肇致同仁擅赴案例場消毒之烏龍事件。

彈劾案文指出，被彈劾人張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊等4人，嚴重斲喪人民對政府防疫整備之信賴，違失情節重大，事證明確，核與公務員服務法第1條、第6條及第8條規定有違，而有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

欣見白營同意1.25兆軍購條例付委　綠黨團：盼藍營也能以國家利益為重

感謝美眾院通過保護台灣法案　綠委：台灣有事即世界有事

李貞秀被「匿名官員」控不具參選資格　民眾黨團：控中選會瀆職？

「罷韓大將」民代轉高雄局長　提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

憂台積電外移成掏空台灣？　許毓仁反駁：這是自我矮化的說法

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

欣見白營同意1.25兆軍購條例付委　綠黨團：盼藍營也能以國家利益為重

感謝美眾院通過保護台灣法案　綠委：台灣有事即世界有事

李貞秀被「匿名官員」控不具參選資格　民眾黨團：控中選會瀆職？

「罷韓大將」民代轉高雄局長　提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

憂台積電外移成掏空台灣？　許毓仁反駁：這是自我矮化的說法

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

南寮吃海鮮背後的造船故事　第五代女船師撐起200年老船廠

立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

彰化17天內車禍5死！春節前兩度大執法　139線列超速取締重點

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

陳孟賢收「鈔票蛋糕」激動噴淚！　嗨曝2重磅喜訊粉瘋了

桃猿前5局遭封鎖無安打「15上15下」　羅德交流賽4比0暫領先

淫魔檔案燒到瑞典王室！　41歲前名模王妃認了「見過艾普斯坦」

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

政治熱門新聞

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

更多熱門

相關新聞

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

國民黨6日針對台中市長黨內初選指出，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行。對此，媒體人黃光芹今（11日）表示，黨中央跟隨楊瓊瓔起舞，真是令人搖頭三嘆，比民調就刀起刀落，在農曆年前搞定，黨中央非要配合楊的黃道吉日，拖到3月底，還違反規定，把日期公佈，鄭麗文身為黨主席，嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，有這麼奇怪的黨嗎？

賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

鄭麗文預告：農曆年後藍白拋共同政見

鄭麗文預告：農曆年後藍白拋共同政見

關鍵字：

非洲豬瘟台中市府盧秀燕國民黨防疫張敬昌陳宏益

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面