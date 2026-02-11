尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌積極準備2026新北市長選戰，今（11日）他也前往新店仁愛建國市場掃街拜票，未料過程先是遭遇一位老先生詢問「你假如選上，對我們有什麼幫助」？黃國昌當場愣住，身旁工作人員則出聲解圍表示「我來跟你說」，未料，黃國昌後續又遇到婦人喊「下台下台」，出了市場，又遇到一位年輕民眾突握起黃國昌手稱「超速仔，土城的選擇」。黃國昌則尷尬回應「謝謝你喔」，片段曝光後也在網路廣傳。

民眾黨主席黃國昌11日於仁愛建國市場掃街拜票時，一位老先生先是在黃國昌出發時說「黃國昌加油啊，要加油啊」，未料，在幾分鐘後，黃國昌又遇到這位老先生，老先生則上前詢問「你假如選上，對我們市民有什麼幫助」？黃國昌也當場愣住，拍拍老先生的肩膀，身旁工作人員則跟老先生表示「有啦，我們有很多政策，我來跟你說」，黃國昌也回應「謝謝，謝謝」，並繼續往前走。

後續，黃國昌掃街到了市場，遇到一位婦人喊「下台下台」，黃國昌則未回覆繼續往前，未料，出了市場，又遇到一位年輕民眾突握起黃國昌的手稱「超速仔，土城的選擇」。黃國昌則尷尬笑著回應「謝謝，謝謝，謝謝你喔」，該民眾隨即離去。

▼黃國昌掃街遭遇民眾嗆聲「超速仔，土城的選擇」。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▼黃國昌掃街遭遇老先生問「選上對我們市民有什麼幫助」。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）