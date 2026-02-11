　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

▲▼ 。（圖／翻攝自X @macadamia6113）

▲日本已經停產的糖果。（圖／翻攝自X @macadamia6113）

記者施怡妏／綜合報導

不少人出國旅遊除了欣賞風景、體驗文化，也會把購買當地伴手禮列入行程。近日一名日本背包客網紅來台旅行時，在超商發現一款在日本早已停產的經典零食「Pinky薄荷糖」，讓他很驚訝。照片曝光後，超過97萬次瀏覽，日本網友驚呼「這個居然還在生產」、「第一眼看到馬上想起廣告歌了」。

逛超商巧遇經典包裝

日本背包客網紅「米亞只是在旅行」在社群平台X分享照片，來台旅遊逛便利商店糖果區時，意外看到熟悉的Pinky薄荷糖，且包裝仍是當年經典設計，讓他相當驚喜；因為這款糖果其實早在2018年就已從日本市場消失，但仍然受到小朋友喜愛，意外在台灣看到原版商品。

事實上，Pinky薄荷糖是由日本零食大廠「株式會社湖池屋」於1997年推出，後續與台灣五洲生醫合資成立子公司，在台灣市場推廣生產，因此至今仍能在台灣買到。不過湖池屋已於2018年宣布日本停產，直到2020年才以「Pinky fresh」新版本名義重新上市，但無論包裝或產品形式都與原版不同，讓不少日本消費者仍對舊版念念不忘。

日網友喊想飛台灣朝聖

貼文迅速吸引大批網友朝聖，瀏覽數高達97.7萬，許多日本網友直呼「突然好想吃一顆」、「可以為了它飛去台灣」、「在日本已經消失的商品，竟然在台灣賣了這麼久」、「想衝去台灣了」、「Pinky給我！」「有一段時間，我特別喜歡吃它。廣告歌也很可愛」、「我超喜歡那個猴子角色，包裝和以前一模一樣，真是太棒了」。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

日本人做「台灣超商攻略」超狂　網驚：連我都不知

台灣便利商店密度與功能享譽國際。近日，一名旅台日籍網友自製「台灣超商攻略」分享於社群，裡面詳盡介紹四大超商的特點與必吃好物，精準程度連台灣網友都自嘆不如，直呼「日本人比我還懂超商！」

一堆兒時零嘴停產！網最懷念它：屌打新版

陸現山寨龍角散　2步輕鬆辨別

台灣vs日本超商...網推5點大勝！

日本糖果停產零食台灣超商Pinky薄荷糖網紅旅遊

