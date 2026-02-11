日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

▲日本已經停產的糖果。（圖／翻攝自X @macadamia6113）



記者施怡妏／綜合報導

不少人出國旅遊除了欣賞風景、體驗文化，也會把購買當地伴手禮列入行程。近日一名日本背包客網紅來台旅行時，在超商發現一款在日本早已停產的經典零食「Pinky薄荷糖」，讓他很驚訝。照片曝光後，超過97萬次瀏覽，日本網友驚呼「這個居然還在生產」、「第一眼看到馬上想起廣告歌了」。

逛超商巧遇經典包裝

日本背包客網紅「米亞只是在旅行」在社群平台X分享照片，來台旅遊逛便利商店糖果區時，意外看到熟悉的Pinky薄荷糖，且包裝仍是當年經典設計，讓他相當驚喜；因為這款糖果其實早在2018年就已從日本市場消失，但仍然受到小朋友喜愛，意外在台灣看到原版商品。

事實上，Pinky薄荷糖是由日本零食大廠「株式會社湖池屋」於1997年推出，後續與台灣五洲生醫合資成立子公司，在台灣市場推廣生產，因此至今仍能在台灣買到。不過湖池屋已於2018年宣布日本停產，直到2020年才以「Pinky fresh」新版本名義重新上市，但無論包裝或產品形式都與原版不同，讓不少日本消費者仍對舊版念念不忘。

日網友喊想飛台灣朝聖

貼文迅速吸引大批網友朝聖，瀏覽數高達97.7萬，許多日本網友直呼「突然好想吃一顆」、「可以為了它飛去台灣」、「在日本已經消失的商品，竟然在台灣賣了這麼久」、「想衝去台灣了」、「Pinky給我！」「有一段時間，我特別喜歡吃它。廣告歌也很可愛」、「我超喜歡那個猴子角色，包裝和以前一模一樣，真是太棒了」。