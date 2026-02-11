涉案人拍「自己的筆錄」PO網挨告　結局逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年7月間因涉犯賭博罪，前往警局製作筆錄時，他卻在過程中用手機的相機拍下筆錄內容，再上傳至個人的社群平台帳號，結果再給自己添上一筆官司。不過，新竹地院法官審理之後，認為阿輝的行為不構成無故以照相竊錄他人非公開活動罪，日前裁定他無罪。

▲阿輝因為拍攝自己的筆錄內容，而吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿輝去年7月間涉犯賭博罪嫌，卻在警局接受警員製作筆錄時，開啟手機的相機功能，拍下偵查中的非公開筆錄及偵查活動，事後還把相關內容上傳至個人的社群平台帳號，供網友觀看，顯然涉犯刑法第315條之1第2款之無故以照相竊錄他人非公開活動罪嫌。

但新竹地院法官認為，阿輝拍攝的照片包含筆錄的電腦螢幕畫面，以及一名黑衣男子坐在警局內的畫面，就前者而言，阿輝就是當事人，該偵查活動對他來說不算「他人的活動」，這已經與刑法第315條之1第2款的構成要件不符，而且筆錄內容也未涉及警員的個人資料。

就後者的部分，法官表示，被拍到的黑衣男子並未提告，照片中除了黑衣男子，其他都是警局內部的空間擺設，沒有拍到警員的身體部位或行為舉止。

法官指出，警員製作筆錄的場所屬於半開放空間，多數人得以共見共聞，與刑法第315條之1所稱之「非公開活動」不同，從現有證據看來，僅能證明阿輝有拍攝自己案件的筆錄內容以及警局內部照片的行為，他的行為雖然不可取，卻也無法構成無故以照相竊錄他人非公開活動罪的要件。

最終，法官認定檢方證據不足，裁定阿輝無罪，全案仍可上訴。