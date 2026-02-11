客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

▲ 2月10日索馬利亞首都摩加迪休一架載有55人的飛機在緊急迫降時偏離跑道，擱淺在海岸線上。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

索馬利亞一架國內線客機日前在首都摩加迪休發生驚險事故！隸屬於「星空航空」（Starsky Aviation）的客機因技術故障緊急返航，降落時未能停住衝出跑道，墜入機場附近的海岸淺水區。而飛機一側機翼斷裂，機身受損嚴重，不過所幸機上55人全數奇蹟無人傷亡，皆已平安撤離，航空公司對此也公開表揚機師臨危不亂、成功化解危機的表現。

根據《美聯社》、《英國廣播公司》報導，一架福克（Fokker）50型客機於當地時間10日上午自摩加迪休（Mogadishu）亞丁阿德國際機場（Aden Adde International Airport）起飛，原定飛往索馬利亞北部城市蓋卡約（Gaalkacyo），但在起飛後不久即出現技術問題，約15分鐘後機組員通報異常並請求返航。

索馬利亞民航局（CAA）指出，飛機成功觸地後卻未能在跑道上停住，直接衝出停機坪跑道，最終墜入機場旁、印度洋岸邊的淺水區。

而機上共載有50名乘客及5名機組員，航空公司執行長艾哈邁德努爾（Ahmed Nur）證實，所有人均已安全撤離，事故未造成任何人員嚴重傷亡，僅飛機本身受損。民航局局長莫阿林（Ahmed Moalim）表示，事故確切原因仍待進一步調查。

社群平台X上流傳的影片顯示，乘客自行從飛機離開，步行走上岸邊，現場畫面令人捏把冷汗。非洲聯盟駐索馬利亞任務團表示，聯合國及非洲聯盟部隊已迅速趕赴現場協助救援，索馬利亞交通部長也親赴事故地點了解狀況。

星空航空發言人哈桑穆罕默德阿登（Hassan Mohamed Aden）表示，公司對於所有乘客與機組員均安感到欣慰，目前已啟動調查釐清技術故障原因。他也特別肯定機師的專業表現，指出其冷靜且果斷的決策，在關鍵時刻發揮決定性作用，成功確保機上所有人的安全。

