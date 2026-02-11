淫魔檔案燒到瑞典王室！　41歲前名模王妃認了「見過艾普斯坦」

圖文／鏡週刊

美國司法部最新公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，牽涉其中的歐洲王室成員一一被點名，醜聞現形。最新文件顯示，41歲的瑞典索菲亞王妃（Princess Sofia）早年與艾普斯坦有過往來。對此，她10日出席活動時坦言，自己在20年前的社交場合接觸過艾普斯坦，但之後完全沒有聯繫。

演藝圈前輩牽線？ 險成淫魔島上的「有抱負演員」

索菲亞是瑞典卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）的妻子、國王卡爾十六世古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）與王后西爾維婭（Queen Silvia）的媳婦。她2015年與王子結婚前，曾是模特兒、真人秀明星與演員，欲在紐約發展演藝事業。

▲ 索菲亞2015年嫁入瑞典王室，在那之前她是模特兒和演員。（翻攝X@syncronus）

根據瑞典媒體《Dagens Nyheter》《Expressen》在2025年12月報導的文件，索菲亞在2005年20多歲時，被瑞典女企業家巴布羅恩布姆（Barbro Ehnbom）介紹給艾普斯坦。當時羅恩布姆寄了索菲亞的照片給艾普斯坦，稱她是「有抱負的演員」，建議安排會面。艾普斯坦回覆表示，自己在加勒比海，邀請索菲亞前往他的私人島嶼（外界俗稱的「蘿莉島」）過上數日，還願提供機票，但索菲亞最終沒有接受邀請。

▲ 有人將索菲亞過去在非洲的照片，寄送給艾普斯坦，內容問他是否還記得她？稱她「很快會成為瑞典王妃」。（翻攝X）

僅是短暫社交接觸？ 王妃首發聲說了什麼？

在美國司法部曝光艾普斯坦的文件後，瑞典王室回應，坦承王妃約20年前在社交場合確實與艾普斯坦見過幾次面，包括一次在餐廳被介紹認識、一次在電影首映會等公開活動。王室強調：「這些只是短暫的社交，王妃從未依賴他獲得任何幫助，也未前往其私人島嶼，且過去20年完全沒有聯繫。」強調兩人最後接觸是在2005年，更稱王妃對艾普斯坦的性犯罪一無所知。

▲索菲亞和卡爾菲利普王子育有3名子女，長年以家庭形象示人。（翻攝kungahuset.se）

索菲亞10日在斯德哥爾摩舉行的「Ctrl + Rights青年峰會」上首度回應此事，他向媒體表示：「如先前所述，我在幾個社交場合見過艾普斯坦。但現在讀到他對年輕女性犯下的所有可怕罪行，我非常慶幸自20多歲那幾次之後，再也沒有任何聯繫。」她說：「我的心與所有受害者同在，希望正義得以伸張。」

此事件雖引發討論，但與英國安德魯王子（Prince Andrew）或挪威王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）長期與淫魔的郵件往來不同，索菲亞王妃被多數外媒描述為「極為有限的早年社交接觸」，並無證據顯示她知情或參與過艾普斯坦的任何不法行為。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

