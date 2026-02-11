不滿投資進度落後！川普震怒向高市內閣發飆　日本派官員赴美談判

▲美國總統川普表示全面支持日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本眾議院改選前，美國總統川普公開表態「完全支持」日本首相高市早苗，並期盼3月19日在白宮與高市早苗會談。不過日媒透露，早在前一天，川普其實對於日本政府延遲對美投資感到相當憤怒，甚至透過相關人士向日方傳達怒火。為此，日本經濟產業大臣赤澤亮正11日起程訪美，與美國商務部長盧特尼克進行最終協商。

根據日媒《日本經濟新聞》，川普不滿日本政府尚未落實去年7月所達成的5500億美元對美投資承諾。美國原先期望2025年底前確定第一號投資案，但截至目前僅在討論包括天然氣火力發電、人工鑽石製造以及港口整備的3個候選項目，尚無任何正式確定案。

川普陣營甚至懷疑，日本可能藉由美國聯邦最高法院對關稅政策判決的結果而拖延執行投資承諾，若判決結果對川普政府不利，對美投資計畫可重新評估。

韓媒《中央日報》日文版分析，日本政府認為，執行巨額對美投資不僅可加強日美經濟與安全關係，也能在川普4月出訪中國前獲取美方支持，尤其是在台灣以及東亞安全議題上的盟友立場。

日媒《日本經濟新聞》提到，川普對於高市早苗的「全面支持」並非完全無條件，即將於3月19日在白宮進行的美日會談，可能將涉及美方要求日本提高防衛費、進一步對美開放農產品市場，以及投入約10兆日圓資金於新建或增設核能發電廠等議題。

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預計11日至14日訪美會晤美國商業部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《朝日新聞》、《時事通信社》，日本經濟產業大臣赤澤亮正昨（10）日在內閣會議後表示，訪美期間將與盧特尼克針對第一號投資案進行最終協商，包括興建用於數據中心的天然氣火力發電廠、原油出口港口整備，以及半導體相關人工鑽石製造設施等3個投資候選項目。

赤澤亮正提醒，最終公布的投資案可能與目前報導的候選項目有所不同。

據悉，日美雙方的對美投資案，是降低美方設定的對等關稅及汽車關稅的條件之一，也旨在在美國境內建立關鍵供應鏈，增強經濟安全，同時確保日美雙方利益。