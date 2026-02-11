金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

圖、文／光澤醫美集團提供

每個世代都有屬於自己的審美語言。近年來，男性形象正從過往強調陽剛、剛毅的刻板印象，逐步轉向溫柔、親和、帶著安全感的「犬系顏值」。這種兼具柔和氣質與情緒溫度的臉孔，不只深受女性喜愛，也獲得男性族群高度認同，成為新世代的主流美感。

在這樣的文化轉變下，光澤醫美率先跨界娛樂內容，推出醫美品牌豎屏劇《我的室友是億萬富翁》，在選角與角色塑造上精準掌握時代脈動，以犬系顏值陣容打造高度共鳴的人設，並榮獲第四屆金刻獎「年度最佳短劇爆發獎」，成為娛樂與醫美整合行銷的跨界融合代表作。

三秒圈粉犬系顏值熱

在豎屏內容主導的時代，觀眾往往在短短數秒內決定是否停留。《我的室友是億萬富翁》以「清爽、乾淨、自然」為核心視覺語言，成功降低距離感，讓觀眾快速建立好感與情緒連結。劇中的男演員們組成完整的「男神矩陣」，以不同面向詮釋犬系魅力：

江星熠(王承澤)｜陽光金毛型 https://www.instagram.com/p/C8o4HfPP4D7/?img_index=1

溫暖眼神與自然酒窩，傳遞高度陪伴感與安全感，如同理想伴侶般可靠。

用陪伴感讓對方慢慢找回力量，展現最典型的金毛式暖男魅力。

高一方(高藝)｜萌系薩摩耶型 https://www.instagram.com/p/C-DC8xCy8JD/?img_index=1

細膩五官與無害笑容，親近卻不具侵略性，極易引發情感投射。

高藝在劇中是氣氛潤滑劑一句話就讓對方豁然開朗，使他成為劇中療癒感的存在。

儲旭(文浩)｜俐落柴犬型https://www.instagram.com/p/DSRRhveEQZq/?img_index=1

線條俐落中帶溫柔，兼具時尚感與忠誠形象，散發自在魅力。

文浩屬於慢熱型男主，對感情不張揚，即使自己受委屈，也選擇隱忍支持，展現柴犬式低調忠誠的深情。

于常祐(陳俊安)｜溫柔邊牧型 https://www.instagram.com/p/DQwB__ckg6v/?img_index=1

輪廓分明卻不銳利，搭配穩定氣質與清澈眼神，在近距離特寫中極具記憶點。

關鍵情節中以冷靜犀利的眼神與語氣掌控全場，即使不多說話，也能讓人感受到壓迫感與存在感。

王朝輝｜邊境牧羊犬型

眼神專注而沉穩，兼具理性與親和力，第一時間察覺他人的狀態變化，給出最安心的指引。

打造新世代男性自我經營哲學

光澤醫美集團率先以豎屏短劇進行內容創新，將戲劇故事轉化為保養觀念的啟蒙入口。隨著犬系顏值，顯現男性對外貌與肌膚管理的改變。光澤診所王朝輝院長：男性皮膚平均比女性厚約 20% 至 25%，且皮脂腺活性高，極易產生出油與毛孔粗大問題，必須先擁有穩定的膚況才是展現質感的底氣。

光澤醫美以『清潔、保濕、防曬』三大基礎管理為核心，透過專業療程建構健康的皮膚屏障。當肌膚回歸純淨狀態，臉部自然顯得乾淨、有精神，這種由內而外散發的自信光采，正是犬系男神能瞬間擄獲人心的顏值祕密。

