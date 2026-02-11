周曉芸初選敗給素人提複查　黃國昌重申照制度走：我不會做任何協調

▲民眾黨三蘆選區擬參選人周曉芸，初選意外落馬敗給黨內素人。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近期陸續完成議員選舉人的黨內程序，但在新北市三重蘆洲選區卻大爆冷門，黃國昌子弟兵、「四金釵」中的周曉芸，爆冷輸給素人陳彥廷；周提出複查後，選決會昨開會討論後表示，兩位擬參選人已充分理解情況，需再花些時間考慮，再做最後決定。對此，黃國昌今（11日）受訪說，民眾黨是一個有制度的政黨，一定開大門走大路，自己也絕對不會下去做任何的協調，一切就按照制度走。

針對黨內三重蘆洲初選的爭執，民眾黨選決會昨下午召開會議，會後透過聲明表示，兩位擬參選人已充分理解，兩位擬參選人需要一些時間考慮後續要如何繼續進行，再做最後決定。但此結論形同沒有結果，引發黨內支持者不滿，在直播留言區狂罵「說明了還沒有結論」、「所以還沒決定怎麼就開記者會了？」、「初選打模糊想搞黑箱是民眾黨的態度？怎麼治國？」

黃國昌今到新店仁愛市場、建國市場掃街拜年前受訪說，昨天他們說明的時候可能也受限於被授權的範圍，沒有辦法還原那個時候會議的全貌，「那我可以跟大家報告的是說，台灣民眾黨是一個有制度的政黨，我們開大門走大路」。

黃國昌指出，昨天選決會開會時，特別邀請民調機構來現場說明，調查在民調執行過程中發生的狀況，同時也給民調機構說明的機會。為了取得2位參選同志的信任，2位是在報告調查的結果以及民調機構提出說明時，全程在場見證，而且在報完了以後也各自給他們發表意見的機會。

「那接下來我們還是會按照程序走。」黃國昌說，在處理一些事情上面，包括要了解民調機構執行發生的狀況，他們提出暫時的解釋跟說法之外，最關鍵的就是這個狀況是不是會影響到最後民調的結果，也必須要讓民調的機構有時間回去整理，給選決會一個正式的報告。在正式報告出來以後，選決會會在這基礎上繼續進行相關提名作業的決議程序。

黃國昌提到，任何事情的處理，絕對不是說其中一個人或者是兩個人就可以做決定。選決會成員昨天討論後，認為還需要一些時間再做最後結果確認，以及兩位候選人對於接下來應該要怎麼處理意見的收集，才能在這樣的基礎之上完成整個提提名作業。

黃國昌強調，昨天選決會的會議絕非1、2個人關起門來決定，除了委員會成員參與，更邀請了民調機構負責人，以及2位參選人參與，讓他們充分了解狀況。

媒體追問，是否會親自協調？黃國昌強調，「沒有，我個人不會下去做任何的協調，我向來是一個尊重制度的人，我們就一切按照制度走。開大門走大路，這個就是我向來處理事情一貫的方式」。

