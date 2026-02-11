外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

▲布萊恩特驚嘆台北捷運是全世界最棒的。（圖／翻攝自YouTube／Jeff Bryant，下同）



網搜小組／劉維榛報導

加拿大創作歌手Jeff Bryant（傑夫布萊恩特）來台旅遊，曾搭過各國地鐵的他，特別讚許台北捷運乾淨、月台寬敞、標示一目瞭然，尤其站內設有垃圾桶、廁所服務，令他超驚奇。此外，Jeff Bryant對於台人井然有序排隊上下車的好習慣，再度讓他大讚「這絕對是我體驗過全世界最棒的搭乘經驗！」

Jeff Bryant近日在YouTube分享旅台影片，透露自己曾搭過東京、馬尼拉、德國、法國甚至紐約地鐵，這回選在周五下班尖峰時間搭乘台北捷運，本來已做好人擠人的心理準備，沒想到一進站就被清楚明瞭的指標吸引。他直言，台北捷運的標示設計相當直觀，「你該做什麼、該怎麼去目的地都非常清楚」，就算是外國旅客也能輕鬆上手。

走到月台後，他更是連連驚呼，認為台北捷運的月台空間非常寬敞，「我知道台北人很多，但東京、馬尼拉人也很多，我從沒見過這麼寬的月台。」他甚至拿來與德國、法國及紐約地鐵相比，直說台北捷運在現代化程度與設計精緻度上毫不遜色，「這簡直是全世界的標竿！」

最讓他意外的是站內設施。Jeff Bryant表示，在許多國家基於安全考量，幾乎看不到垃圾桶與公共廁所，像紐約地鐵就沒有這些設施，乘客只能自行處理垃圾，更別說乾淨的廁所。「世界上很少有地方有，可能跟犯罪或惡作劇有關，但這裡不僅有，還非常乾淨。」讓他直呼不可思議。

此外，他觀察到列車進站時，台灣人會耐心站在兩側，等車廂內乘客全數下車後才依序上車，整個過程井然有序。他認為這樣反而能加快移動效率，也讓人感受到一種文化素養，「在台北透過這套系統，我可以感受到這是一種文化。」最後他強調影片沒有任何業配，是發自內心的讚美，「我發誓，這是我在世界上體驗過最好的搭乘經驗！」

▼站內有垃圾桶、廁所，布萊恩特直言很罕見。