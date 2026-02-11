恆春半島春節恐湧車潮　台26線交管措施一次看

▲春節期間，恆春分局交管措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

115年春節連續假期自2月14日至2月22日止，為期9天，預期大量返鄉人潮及全台遊客湧入恆春半島，恐造成主要幹道及觀光景點交通壅塞。為維持道路順暢並提升行車安全，恆春警分局針對轄內易壅塞路段及熱門景點，事前縝密規劃交通疏導與管制措施，全力提供民眾安全、便捷的春節旅遊交通服務。

恆春分局表示，春節期間將於台26線車城、南灣及墾丁等路段部署充足警力，配合設置紐澤西護欄、交通錐及道路指引標誌，引導車流行駛替代道路，並視即時交通狀況彈性實施車輛調撥措施，以紓解主線車流壓力；另於夜間尖峰時段，在墾丁大街實施「人車分流」管制，劃設行人徒步區，營造安全友善的觀光環境。

在車城地區，自2月14日上午8時起至2月22日晚間10時止，台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口將予以封閉，後灣路射寮路口至墾4-1號道路雙側禁止停車。若台26線主線出現壅塞，警方將啟動替代道路方案，引導南北向車流分流行駛屏152線、屏153線，以縮短等候時間。

南灣地區於連假期間，南灣停車場至南灣路與林森巷口路段（台26線31K至32K）道路兩側全面禁止停車，避免路邊停車影響通行效率。墾丁地區則自2月14日至22日止，墾丁路（夏都酒店至小灣海水浴場）及大灣路道路雙側禁止停車；另自2月17日至21日每日16時至22時，於墾丁大街實施人車分流管制，視人潮及車流狀況彈性提前或延後實施，並規劃周邊停車空間供大型車及小型車使用。

此外，春節期間車城福安宮將舉辦「拜頭香」及發放「馬上有財」招財錢母活動，預期吸引大量參拜人潮。恆春分局將配合廟方加強周邊交通疏導，並建議前往參拜的民眾可由海口長灘飯店路口轉行屏152線進入福安宮停車場，以避開台26線主線車流。

恆春分局呼籲，民眾春節出遊前可先查詢交通疏導資訊，並隨時留意警廣路況，避開尖峰時段與壅塞路段；行車時務必配合交通管制與員警指揮，切勿酒駕、超速或疲勞駕駛。警方也將於重要路段及易肇事地點加強違規取締，確保遊客在安全、順暢的交通環境中歡度新春假期。