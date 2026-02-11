羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

▲羅智強聲援高金素梅 。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，10日被調查局搜索約談到案，凌晨移送台北檢署複訊，檢方人別訊問後偵，高金素梅即表示身體不適，檢方評估後決定暫停訊問，讓高金素梅前往台大就醫。對此，國民黨立委羅智強表示，總統賴清德要辦高金素梅根本不需要什麼「三大案」，三個字就夠了「莫須有」，這三個字，可以把岳飛辦到死，你還會擔心，斬不了高金素梅嗎？

羅智強表示，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛。他想說的是，請高金素梅務必保重身體，「我們，都會是你最堅定的後盾」。

羅智強提到，這兩年，外界總看到高金素梅，站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓，但身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。

羅智強說，高金素梅是原住民立委，她的選區不是一個縣市，而是「全國」。而且，多數是交通艱困的高山部落。她全台奔波，幾乎每一個部落，都有她親自服務的足跡。也正因如此，她的身體，早已長期透支。但她責任心極重、使命感極強，即使身體撐不住，仍然選擇站在第一線、火線，一仗一仗地打。

羅智強諷刺，賴清德要辦高金素梅根本不需要什麼「三大案」，三個字就夠了「莫須有」，這三個字，可以把岳飛辦到死，你還會擔心，斬不了高金素梅嗎？



