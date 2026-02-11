中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

▲中芯國際。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最具指標性的晶圓代工廠中芯國際昨（10）日公佈2025年第四季業績快報。此外，公司全年營收與淨利雙雙成長，其中，歸屬股東淨利年增36.3%；但單看第四季，營業利潤則較2024年同期減少23%。公司指出，第四季財務費用上升及投資收益下降影響獲利表現，預估2026年營收增幅將高於同業平均，資本支出與今年大致持平。

《澎湃新聞》報導，2月10日，中芯國際發佈2025年第四季度業績快報。第四季度，公司實現營業收入178億元（人民幣，下同），較上年同期增長 11.9%；毛利為31億元，毛利率為17.4%。營業利潤為21億元，同比下降23%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為12.2億元，增長了23.2%。

全年表現方面，2025年未經審計營收為673億元，較2024年的578億元年增16.5%；歸屬上市公司股東淨利為50億元，較去年的37億元成長36.3%；扣非淨利41億元，年增55.9%。

針對第四季營業利益年減，中芯國際說明指，主因為財務費用上升及投資收益下降所致。不過，第四季扣非淨利成長，主要受晶圓銷售量增加、產能利用率提升及產品組合變動帶動。

中芯國際表示，2025年半導體產業鏈本土化重組效應貫穿全年。依未審計財務數據，全年銷售收入為93.27億美元，年增16.2%；毛利率21%，較去年提升3個百分點。全年資本支出81億美元；年底折合8英吋標準邏輯月產能達105.9萬片，年增約11萬片；全年出貨約970萬片，平均產能利用率93.5%，年增8個百分點。

展望2026年，中芯國際指出，產業鏈回流帶來機遇，存儲產業週期挑戰仍在，公司對2026年第一季指引為銷售收入與前一季大致持平，毛利率介於18%至20%之間。在外部環境無重大變化前提下，全年銷售收入增幅預期將高於可比同業平均，資本支出與2025年大致持平。