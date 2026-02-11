　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最具指標性的晶圓代工廠中芯國際昨（10）日公佈2025年第四季業績快報。此外，公司全年營收與淨利雙雙成長，其中，歸屬股東淨利年增36.3%；但單看第四季，營業利潤則較2024年同期減少23%。公司指出，第四季財務費用上升及投資收益下降影響獲利表現，預估2026年營收增幅將高於同業平均，資本支出與今年大致持平。

《澎湃新聞》報導，2月10日，中芯國際發佈2025年第四季度業績快報。第四季度，公司實現營業收入178億元（人民幣，下同），較上年同期增長 11.9%；毛利為31億元，毛利率為17.4%。營業利潤為21億元，同比下降23%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為12.2億元，增長了23.2%。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

全年表現方面，2025年未經審計營收為673億元，較2024年的578億元年增16.5%；歸屬上市公司股東淨利為50億元，較去年的37億元成長36.3%；扣非淨利41億元，年增55.9%。

針對第四季營業利益年減，中芯國際說明指，主因為財務費用上升及投資收益下降所致。不過，第四季扣非淨利成長，主要受晶圓銷售量增加、產能利用率提升及產品組合變動帶動。

中芯國際表示，2025年半導體產業鏈本土化重組效應貫穿全年。依未審計財務數據，全年銷售收入為93.27億美元，年增16.2%；毛利率21%，較去年提升3個百分點。全年資本支出81億美元；年底折合8英吋標準邏輯月產能達105.9萬片，年增約11萬片；全年出貨約970萬片，平均產能利用率93.5%，年增8個百分點。

展望2026年，中芯國際指出，產業鏈回流帶來機遇，存儲產業週期挑戰仍在，公司對2026年第一季指引為銷售收入與前一季大致持平，毛利率介於18%至20%之間。在外部環境無重大變化前提下，全年銷售收入增幅預期將高於可比同業平均，資本支出與2025年大致持平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3歲女兒遭輾宣告死亡！　男主播「徒手挖血塊」奇蹟復活
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣　網分析：吃不了第2次

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技　課餘欣賞紅嘴鷗

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣　網分析：吃不了第2次

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技　課餘欣賞紅嘴鷗

陳曉東開春喜事連發！　相隔7年再曝「超狂喜訊」

2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

二寶爸工作失聯數小時　妻追蹤手機定位揭「慘死在垃圾壓縮機」

玻纖布買盤回頭！台玻帶頭衝　3檔刷漲停

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

過年在家沒事做？天天看新聞抽你去高雄櫻花季嗨

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

大陸熱門新聞

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

習近平走進北京胡同向民眾拜年 「遇」快遞小哥問三問題

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分

陸外交部諷高市早苗：嘴喊對話，手忙對抗

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

日首相擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：重走軍國主義邪路

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」

更多熱門

相關新聞

川普炮艦外交失焦　台灣淪亞洲「戰略破口」

川普炮艦外交失焦　台灣淪亞洲「戰略破口」

《彭博經濟研究》最新分析指出，美國總統川普的外交與安全布局偏重西半球與中東，至於身為全球經濟與科技重心的亞洲則是明顯分心。台灣作為全球先進半導體核心，一旦台海局勢失控，第一年就可能讓全球GDP減少9.6%、折合約10.6兆美元

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

快訊／神山就是神！台積電業績爆好　美股夜盤開飆

快訊／神山就是神！台積電業績爆好　美股夜盤開飆

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

川普擬豁免晶片關稅　台積電握分配權

川普擬豁免晶片關稅　台積電握分配權

關鍵字：

中芯國際半導體2025業績營收資本支出淨利

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面