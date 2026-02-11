命2歲女童「搭拱橋」！外送員幫友人顧小孩卻虐童　判1年半定讞

▲女童遭男子虐打，還被逼搭拱橋，判刑定讞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子趙慶惟受友人之託，照顧一對兒女，但他竟對年僅2歲多的妹妹施暴，多次持「愛心小手」或徒手毆打女童，更命女童在濕滑的浴室地板上「搭拱橋」體罰。男子被捕後，還辯稱自己從小被打到大，不知如何育兒，只好以自身經驗管教女童。一二審法院均將他判刑1年6月，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，趙男的葉姓友人因案遭判刑定讞，於2023年10月間入獄服刑，因友人的妻子工作忙碌，友人就將一對兒女，在2023年11月到2023年12月間交給擔任外送員的趙男照顧。

不過趙男顯然未善盡照顧之責，趙男在照顧期間，總計6次在女童住處或不詳地點，以「愛心小手」或徒手揮打女童的左右手掌、腳掌、臀部。邱男更處罰女童在浴室，以手腳著地方式「搭拱橋」，女童力氣不足加上地板濕滑，因而摔傷額頭。

幼兒園老師發現女童身上新舊傷不斷增加，但詢問母親卻不知所以然，女童有時說是媽媽打的，有時說是「叔叔」打的；最後幼兒園進行通報，並將女童送醫驗傷，社工與檢警皆介入調查，這才查出是女童稱「叔叔」的趙男，虐打女童。檢方依照「妨害未成年人發育」、「成年人故意對兒童犯傷害」等罪嫌提起公訴。

一審法院將邱男判處有期徒刑1年6月。案件上訴第二審，高等法院審理時，邱男否認犯罪，辯稱自己從小被打到大，再加上沒有育兒經驗，只能依照自身經驗管教兒童，所以才會多次出手毆打。高院認為他造成女童身心受創，再加上沒有達成和解，因此駁回上訴，維持1年6月的刑度。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。