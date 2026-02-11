　
政治

專訪／大柯P對付大賴！　柯志恩盼高雄藍白合：雙柯同台力抗新潮流

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩在10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及是否力促藍白合「打下高雄」強調，「大柯P就對付大賴，小賴就由小柯我來應付就可以了。」她也喊話柯文哲「雙柯同台」，這樣才有辦法力抗柯P非常討厭的新潮流。

柯志恩喊「大柯對大賴，小賴由我來應付」

 高雄市長選戰備受關注，柯志恩被問及是否擔心柯文哲會突襲南下選高雄？她回應，柯P是以前的台北市長，也曾經代表民眾黨出來選總統，以他的「規格」叫他來選高雄，是個有點太超乎大家想像的劇本了。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩歡迎柯文哲一起站台，強調「雙柯同台」才有辦法力抗柯P非常討厭的新潮流。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩研判，柯P在這一次全國選舉當中，一定會用很多不同的方式，讓民眾黨聲量被放大，所以這是不是一個選舉上面的一些策略，或許是，但對她個人來講，柯P應該對付的是目前民進黨主席，所以「大柯P就對付大賴，這個小賴（指賴瑞隆）就由小柯我來應付就可以了。」

柯志恩力邀「雙柯同台」！一起對抗新潮流

柯志恩也喊話柯文哲，歡迎他跟柯志恩一起來站台，雙柯一起同台，才有辦法力抗柯P非常討厭的新潮流。她重申，「我個人認為藍白合在未來地方選舉當中，有非常多需要黃國昌主席，還有柯前主席大家共同一起來合作，不管在議員，或是在戰略，以及所謂議題的發揮上面，當然更不要說是在造勢的合體上面，都希望尋求民眾黨的協助」。

柯志恩強調，對於一個綠大於藍的高雄版圖，還有對於2028年來說的話，若能夠合作拿下高雄這一戰，這無庸置疑是藍白非常大的一個前景。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩分析，若要拿下綠大於藍的高雄，她都希望尋求民眾黨的協助。（圖／記者吳奕靖攝）

看板掛「這柯不一樣」出奇招　真正競選主軸即將公布

 對於先前掛出看板主打「這柯不一樣」後引起話題，柯志恩解密，「這柯不一樣」不是她的競選主軸，當時是因為她的看板數，跟其他綠營候選人看板數相比，實在不成比例，與其不成比例，乾脆就用一個大家可以討論的話題。

不管你喜不喜歡，你總會想知道「這柯不一樣」到底是要幹嘛，柯志恩說，後來看版引起討論，果真目的達到了，她笑說「不然你記得其他候選人的slogan是什麼嗎？包你答不出來」，這是在不對稱戰爭中，團隊選擇的策略。

柯志恩最後說，等到她的政見一發表，真正能夠代表柯志恩競選高雄市長，放眼國際、打造海洋首都的整個大戰略，就會在第二波的競選海報上面，絕對讓市民看見。

▲從哪裡跌倒就從哪裡爬起，柯志恩在旗津區掛上競選看板。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩競選看板「這柯不一樣」掛出後，掀起討論。（圖／記者許宥孺翻攝）

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

專訪／柯志恩一句話點評賴瑞隆

專訪／柯志恩一句話點評賴瑞隆

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及對賴瑞隆的看法。她直言，「在他出來跟我選之前，我也覺得他非常模糊，現在感受也一樣依然模糊」。

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

專訪／柯志恩開戰新潮流爆：選前必演團結戲碼

專訪／柯志恩開戰新潮流爆：選前必演團結戲碼

謝寒冰：抓高金素梅又用「柯文哲模式」　接下來黃國昌絕對會有事

謝寒冰：抓高金素梅又用「柯文哲模式」　接下來黃國昌絕對會有事

綠營市議員初選派系較勁　邱議瑩喊一定團結

綠營市議員初選派系較勁　邱議瑩喊一定團結

標籤:高雄選舉柯志恩藍白合柯文哲賴瑞隆

