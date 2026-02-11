黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨6日針對台中市長黨內初選指出，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行。對此，媒體人黃光芹今（11日）表示，黨中央跟隨楊瓊瓔起舞，真是令人搖頭三嘆，比民調就刀起刀落，在農曆年前搞定，黨中央非要配合楊的黃道吉日，拖到3月底，還違反規定，把日期公佈，鄭麗文身為黨主席，嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，有這麼奇怪的黨嗎？

黃光芹表示，玉皇大帝有沒有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？國民黨台中市長提名作業，黨中央跟隨楊瓊瓔起舞，已經搞到「不問蒼生，問鬼神」的地步，真是令人搖頭三嘆。

黃光芹認為，在鄭麗文主席的堅持下，一定要走個儀式。好不容易楊瓊瓔願意比民調，那就刀起刀落，在農曆年前搞定，不就得了？黨中央非要配合楊的黃道吉日，拖到3月底，還違反規定，把當周民調日期公佈，就不怕綠營操作，助弱雞出線，讓何欣純好打？

黃光芹直言，鄭麗文在2023年，不惜丟出「柯韓配」，以求勝選，不見諒於藍營人士。如今身為黨主席，嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，有這麼奇怪的黨嗎？

黃光芹強調，楊瓊瓔的民調不只差江啟臣一點、而是差了一大截，國民黨既然要擺桌發帖大宴賓客，那就快點吧，有人要搏臭，國民黨難不成還陪著玩？!

▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

