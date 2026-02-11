前女友月事來他硬上！IG發和解文「竟洩個資補刀」　劣男下場曝

▲高雄男子硬上前女友雖然和解，但卻又發文暴露隱私遭告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄25歲林姓男子與女友分手後，回到昔日同居住處整理物品，竟趁對方生理期身體不適之際強行發生性關係，事後他雖賠償20萬元達成和解，卻未經女方同意就在IG公開發文道歉，導致前女友又遭陌生人騷擾、身心再受創，前女友氣憤提告，法官認定林男行為造成「二次傷害」，道歉也欠缺誠意，依乘機性交罪判處3年2月徒刑。

判決指出，林男與女友交往1年多，於2024年底分手，3天後他返回兩人曾同住的住所收拾行李，見前女友因生理期不適臥床休息，林一時失控，違反對方意願硬上，女方事後報警提告，檢方依法起訴。

全案審理期間，林男坦承犯行，並以20萬元與被害人和解，辯護律師向法院求情，強調林男年僅25歲，有正當工作，希望法官考量已和解情節，給予減刑或緩刑機會。

但法院調查發現，林男在和解後未經被害人同意，就自行在IG發布道歉聲明，不僅內容未依對方要求，還間接曝光一些線索，導致前女友反遭不明人士騷擾，甚至出現憂鬱症狀，身心狀況惡化。

法官認為，林男雖形式上賠償和解，但後續行為反而擴大傷害，難認具有真誠悔意，道歉流於表面，不同意讓他減刑與緩刑，依乘機性交罪判處徒刑3年2月，全案可上訴。