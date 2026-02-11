　
社會 社會焦點 保障人權

專偷校園、公部門電纜線　麻豆警精準佈署圍捕逮2慣竊

▲台南市警麻豆分局針對校園及公部門電纜竊案成立專案小組，運用監視器與大數據分析，緝獲2名犯嫌依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆分局針對校園及公部門電纜竊案成立專案小組，運用監視器與大數據分析，緝獲2名犯嫌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆地區近期接連發生多起大學校園及公部門設施電纜線遭竊案件，不僅造成公共設備損壞，更影響用電與公共安全，引發地方關注，麻豆分局獲報成立專案小組全力投入偵辦，緝獲黃、洪2名竊嫌，展現警方打擊民生犯罪的決心。

▲台南市警麻豆分局針對校園及公部門電纜竊案成立專案小組，運用監視器與大數據分析，緝獲2名犯嫌依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，專案小組調閱大量周邊監視器畫面，並結合大數據分析比對，逐步鎖定一輛多次出沒於案發時段、地點的可疑車輛，同時掌握犯嫌行動模式與作案路線，研判為慣竊所為，且短期內極可能再次犯案。

專案小組於10日上午研判時機成熟，立即調度偵查隊及派出所共12名警力，在案發熱區周邊進行戰術性部署。當2名犯嫌現身準備下手行竊時，警方隨即發動圍捕行動，迅速封鎖現場出入口並展開逐層搜索，成功於現場及周邊道路攔截43歲黃姓男子、48歲洪姓男子等2名犯嫌，當場查扣遭竊電纜線及相關作案工具一批，人贓俱獲。

▲台南市警麻豆分局針對校園及公部門電纜竊案成立專案小組，運用監視器與大數據分析，緝獲2名犯嫌依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

警方進一步比對犯罪手法與清查相關事證後發現，黃姓主嫌早於2026年1月，就涉嫌在轄內另起校園電纜竊案，顯示犯嫌為有計畫、持續性犯案。由於2人短期內多次針對民生與公共重要設施下手，已嚴重危害社會治安與公共安全，警方訊後依竊盜罪嫌將2人移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，以防止再犯。

▲台南市警麻豆分局針對校園及公部門電纜竊案成立專案小組，運用監視器與大數據分析，緝獲2名犯嫌依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆警分局長洪國哲強調，對於危害民生安全與公共設施的犯罪行為，警方一向採取零容忍態度，未來也將持續強化巡查與科技偵查能量，嚴防類似案件再度發生，全力守護市民財產與公共安全。

慣竊校園電纜線麻豆

