大都更時代！　北市推建築節能一級建物「可享房屋稅減稅5％」

▲「都更領航X節能降稅」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安力推大都更時代，台北市住宅及都市更新中心與台北市財政局今（11日）舉辦「都更領航X節能降稅」記者會，蔣萬安也於致詞時宣布，將率全國之先推出房屋稅減稅新政，未來首次取得建築節能標章第一級以上的房屋，可直接享有房屋稅5%的減稅優惠，象徵具體的租稅誘因從建築端進入到住戶端。

蔣萬安指出，過去這段期間大家很關心台北市都市更新，不管是案件數或是推動的速度等，不管推出都更八箭，防災行動都更等，過去三年每一年都更報核案件數是過去八年的2.3倍，也是另外五都報核件數加總起來的1.4倍，所以「台北市確實正式進入了大都更時代」。

蔣萬安更宣布，台北市率全國之先，推出房屋稅節能減稅，也就是接下來7月1日開始首度取得建築節能標章第一級以上的房屋，就可以享有5％減稅的優惠，這項政策也是首次讓具體的租稅誘因從建築端進入到住戶端，希望能夠透過這樣的誘因來鼓勵民眾、以及鼓勵使用節能的建築建材。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安進一步說明，第二，今年度中心將推出招商計劃十案啟發，除了幾個指標性的案件，預計也帶來486億的投資金額，未來也會全面要求所有的這些公辦都更符合建築能效一級以上，同時當都更分住戶直接收到稅單的時候，就可以直接減免五的房屋稅，不用額外申請。

第三，不只是都更案件，還有未來的促參開發案，只要符合條件也同樣享有房屋稅5％減稅的優惠，所以雙管齊下，雙軌並進，1加1大於2的成效，我們來全面的推進。

蔣萬安表示，過去這段時間獲得很多建築界的先進前輩的建議、很多的協助，今天也是再次邁出一大步，希望未來整個都更更加的快速，整合也更加的容易，能夠讓更多的處戶朋友願意參與都市更新。蔣萬安感嘆，因為面對極端氣候我們無法承受一場大的災害，所以希望能夠創造政府、民眾、企業三贏的局面。

