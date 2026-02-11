　
>
地方 地方焦點

疏導春節車潮！鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

▲▼鳳林警方於春節期間加強重要路段、景點設崗疏導交通並擴大違規取締力度。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲鳳林警方於春節期間加強重要路段、景點設崗疏導交通並擴大違規取締力度。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年春節連續假期自2月14日至同月22日長達9日，鳳林警分局轄內台9線、台11線及各風景區等易壅塞路段，預期有大量返鄉及旅遊車潮，為維護交通順暢分局妥適規劃警力加強交通疏導，並針對「酒後駕車、超速、闖紅燈」等重大違規強力執法，以確保所有用路人交通順暢及行車安全。

鳳林分局派員前往轄內各風景區（新光兆豐農場、瑞穗牧場、北回歸線及光復糖廠）及易壅塞路段（馬太鞍鋼構橋）等重要路段、路口會勘，規劃定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，監控車流狀況，增加見警率，全力維護轄內治安及交通。

▲▼鳳林警方於春節期間加強重要路段、景點設崗疏導交通並擴大違規取締力度。（圖／鳳林警分局提供，下同）

鳳林分局表示，迎新春民眾歡慶團圓大宴小酌，善用計程車及代駕服務，切勿酒後駕車，以免害人害己，另外為遏止無照駕駛亂象，自2026年1月31日起正式實施無照駕駛新制，大幅提高罰鍰金額並加重連帶責任，無照騎乘機車最高可罰3萬6千元，駕駛小型車與大型車最高分別提高至6萬元與8萬元；同時明訂車主若明知對方無照仍借車，將與違規駕駛人同額受罰，情節重大者甚至可吊扣車牌或沒入車輛。

新制也同步拉長累犯追溯期至10年，第二次違規即直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照，再犯罰鍰採無上限累加制，警方執法時可當場移置車輛、扣繳牌照，並與駕照資格連動，肇事致人重傷或死亡者，將面臨吊銷駕照且終身不得再考的最重處分。

警方同時呼籲鄉親年節規劃旅遊務必遵守道路交通安全規則、減速慢行，互相禮讓，平安快樂歡度春年。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

