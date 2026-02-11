賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營擱置，而民眾黨提出4000億特別條例版本已付委，同時外傳國民黨也可能自提版本。對此，總統賴清德11日呼籲在野黨，一定要讓政院版本付委審查，原因是要符合憲政要求，且國防預算是非常專業的事情；他也補充說，他有注意到這一屆立委從地方議會上來，地方議會運作跟中央的立法院、政院運作不一樣，他當過地方首長，「地方工作事項、層次沒有辦法跟國家最高民意殿堂，立院、政院、考試院、監察院或司法院之間運作是完全不同的」。

賴清德表示，在野黨4000億國防特別條例已經付委，媒體報導但還沒有得到國民黨證實，說也要提自己的版本，但他呼籲一定要讓政院版本順利付委審查。

賴清德說，有兩個原因，第一是要符合憲政要求，因為根據憲法，行政權屬於政府，監督屬於立法院，一定要有政院版本，才可以符合憲法要求；第二，國防特別預算是非常專業的事情，沒有政院版本就缺少了國防部的專業規劃出來符合建軍需求，對整個建軍相當不利，所以還是要苦口婆心呼籲，政院版本一定要如期付委、如期審查，在野黨發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣對國家來說才是最好的。

接著，賴清德補充說，他有注意到這一屆立法委員從議會上來，地方議會的運作跟中央立法院跟政院運作不一樣。他說，自己當過地方首長，地方工作的事項跟層次沒有辦法跟國家最高民意殿堂，立法院、行政院、考試院、監察院或司法院之間運作完全不同的，因為有憲政架構在，所以特別要呼籲在野黨，立法院行駛立法職權時候，跟地方議會不一樣，要遵守憲政運作，這樣整個政策推動才有辦法順利。