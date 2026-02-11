邀五院院長茶敘談什麼？　賴清德：就是茶敘、不強調什麼任務

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德將在農曆春節後邀請五院院長茶敘，交流意見、增進溝通、凝聚共識。賴清德今（11日）召開「支持國防採購特別條例」記者會，被問到茶敘時是否當面向立法院長韓國瑜溝通總預算、軍購特別條例？賴說，邀請五院院長來主要就是茶敘，大概不會特別去強調什麼樣的任務，「見面三分情，過年期間，大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情」。

賴清德今舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對軍購別條例，他再次表示，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

而針對春節邀請五院院長來總統府茶敘，賴清德說，主要就是茶敘，因為上次邀請韓國瑜院長的時候他多所為難，也希望能得到各黨授權，「所以我們大概不會特別去強調什麼樣的任務，見面三分情，過年期間，大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情」。

賴清德表示，也看到韓國瑜院長已經對外講，他要用一個「化」字，大事化小、小事化無，還要逢凶化吉，「這基礎上也不錯，也許我們在茶會之後能不能達到叫做，化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，我們大家一起來努力吧」。

賴清德說，先不談談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、就是茶敘，「能夠茶敘到什麼程度，我們就自然發展，我相信大家為國家的信念大家都有」。



▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

