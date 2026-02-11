　
社會 社會焦點 保障人權

虐兒7年「國小打到高中」不給飯吃　靠營養午餐果腹他重度憂鬱

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子長期對長子施暴、不給飯吃，法院依妨害幼童發育罪判刑。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名男子涉嫌對未成年兒子施暴長達7年，以衣架、鐵鎚、皮帶等物品毆打孩子，甚至不給飯吃，讓孩子僅能透過學校營養午餐果腹，經校方發現孩子身上有多處傷痕緊急通報，檢方依法起訴；台中地院痛批男子「粗暴不仁」，造成親生兒子身心受創嚴重，考量雙方已達成調解，依妨害幼童發育罪判刑1年、緩刑5年，可上訴。

起訴指出，男子與女友育有4名子女，一同住在台中市西區，男子自2015年起、長子還是國小學童的時候，以每周4次的頻率對長子以衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶等器物毆打，並以掐頸、罰跪的方式加以虐待，長子受傷後也不給予妥善醫療，經常不給他飲食，導致長子每日僅能仰賴學校提供的營養午餐。

男子暴行造成長子遍體鱗傷，包括顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛、雙膝內側瘀青等傷害，2017年1月間，長子因身上多處瘀傷被學校發現通報送醫，檢查出頭部及胸部挫傷，社會局趕緊將他安置，經過觀察評估，最終安排其返家；不料，長子返家後卻依舊被施暴，2022年12月，長子再度被學校發現有多處傷勢，經社福機構長期追蹤與心理評估後，確診創傷後壓力症候群(PTSD)與重度憂鬱症。

檢方根據男子、長子及另外3名子女證詞，及學校、社會局與醫院的輔導、診斷紀錄，認證據明確，依刑法第286條第1項「妨害未滿18歲之人身心健全罪」提起公訴。

台中地院認為男子身為長子生父，本應負起保護教養責任，卻長期對其施以各種殘暴肢體暴力，甚至剝奪其飲食與就醫權利，行為客觀上極盡粗暴不仁，屬惡性重大，考量男子最終坦承犯行，並達成調解、補償，長子也已復學、也住回家裡，依妨害幼童發育罪判他1年、緩刑5年。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

虐兒7年「國小打到高中」不給飯吃　靠營養午餐果腹他重度憂鬱

虐童台中判刑兒童保護家庭暴力

