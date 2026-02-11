冬奧「最忙教練」！帶13國16選手出戰　15分鐘換一次隊服

▲布諾·里修（Benoît Richaud，左）穿著喬治亞隊制服指導選手尼卡・埃加澤（Nika Egadze，中）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

2026年米蘭冬奧花式滑冰賽場出現超罕見畫面，法國知名教練布諾·里修（Benoît Richaud）因同時指導來自13個國家的16名選手參賽，因此比賽期間必須頻繁更換不同國家隊制服，在場邊忙到幾乎沒有喘息空間，也意外成為賽事另一焦點。

根據英國BBC報導，這場「跨國指導秀」發生於8日在義大利米蘭登場的花式滑冰團體賽。當時里修先穿著喬治亞隊制服現身場邊，指導選手尼卡・埃加澤（Nika Egadze）完成演出。但短短約15分鐘後，他就迅速換上加拿大代表隊外套，準備迎接另一名愛徒史蒂芬・戈戈列夫（Stephen Gogolev）上場。轉播畫面更捕捉到他在兩名選手演出後分別站在場邊協助分析表現。

除了喬治亞與加拿大選手外，里修本屆冬奧也以教練身分指導西班牙滑冰選手瓜里諾・薩巴特（Guarino Sabate）。他在花滑圈影響力極廣，日本世界級名將坂本花織過去也曾是他的學生；另外前南韓國手金彩然亦曾由他負責編舞與技術指導。

面對BBC訪問時，里修坦言，這種同時指導多國選手的模式帶來極大心理壓力。他直言，「如果所有學生表現都很好當然沒問題，但當有人成功、有人失常時，情緒調整就變得非常困難。」至於如何在短時間內更換各國隊服，他透露通常會請選手事先把制服放在更衣室，或由各國團隊人員直接準備好交給他。

事實上，一名教練同時培訓多國選手，在花式滑冰界並非先例。南韓滑冰傳奇金妍兒的恩師、加拿大教練布萊恩・奧瑟（Brian Orser）就曾在2018年平昌冬奧同時帶領來自5個國家的選手參賽，其中包括日本名將羽生結弦與西班牙冠軍哈維爾・費南德茲。