2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

▲台灣生活成本指數出爐。圖為台北101。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

外國資料庫Numbeo公布2026年各國生活成本指數（Cost of Living Index），其中全球最貴國家是百慕達（Bermuda），而台灣則被排在第57名。

最貴國家出爐 幾乎都是島國

根據這份榜單，全球生活成本最高國家，前1至5名依序為英國海外領地百慕達（135.8）、英國海外領地開曼群島（115.6）、美屬維京群島（111.3）、瑞士（110.7）、索羅門群島（102.3）。

除了瑞士之外，前5名幾乎都是島嶼國家，高度依賴進口物資，而且大多都是避稅天堂或金融中心。

▼2026全球生活成本指數。點圖可放大。（圖／翻攝numbeo.com）



台灣位居中段班 但比日本貴

至於台灣則以生活成本指數49.7，位列第57名，在這份榜單共計155國裡，大致位居中段班。

在台灣生活的經濟負擔，比新加坡（87.7）、香港（75.2）、南韓（61.6）及多數歐美國家更小，但比葡萄牙（48.8）、日本（47.5）、泰國（38）、馬來西亞（34）、中國（30.5）、越南（26.4）更大。

Numbeo是什麼？

Numbeo是全球最大的城市生活成本數據庫，透過薪資、租金、民生用品、外食餐廳等數據，計算與比較各地生活成本，而指數數據永遠以紐約市為100作為基準線。

台北生活成本「超越東京」！資料庫揭亞洲最貴城市是它