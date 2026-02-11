　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣生活成本指數出爐。圖為台北101。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳美依／綜合報導

外國資料庫Numbeo公布2026年各國生活成本指數（Cost of Living Index），其中全球最貴國家是百慕達（Bermuda），而台灣則被排在第57名。

最貴國家出爐　幾乎都是島國

根據這份榜單，全球生活成本最高國家，前1至5名依序為英國海外領地百慕達（135.8）、英國海外領地開曼群島（115.6）、美屬維京群島（111.3）、瑞士（110.7）、索羅門群島（102.3）。

除了瑞士之外，前5名幾乎都是島嶼國家，高度依賴進口物資，而且大多都是避稅天堂或金融中心。

▼2026全球生活成本指數。點圖可放大。（圖／翻攝numbeo.com）

▲▼2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」超越日本。（圖／翻攝numbeo.com）

台灣位居中段班　但比日本貴

至於台灣則以生活成本指數49.7，位列第57名，在這份榜單共計155國裡，大致位居中段班。

在台灣生活的經濟負擔，比新加坡（87.7）、香港（75.2）、南韓（61.6）及多數歐美國家更小，但比葡萄牙（48.8）、日本（47.5）、泰國（38）、馬來西亞（34）、中國（30.5）、越南（26.4）更大。

Numbeo是什麼？

Numbeo是全球最大的城市生活成本數據庫，透過薪資、租金、民生用品、外食餐廳等數據，計算與比較各地生活成本，而指數數據永遠以紐約市為100作為基準線。

台北生活成本「超越東京」！資料庫揭亞洲最貴城市是它

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛
鄧紫棋大巨蛋加場4萬門票又搶光！　粉絲崩潰求票
尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲：超速仔土城的選擇
驚悚畫面曝！憲兵回營猛撞分隔島　炸成碎片慘死
快訊／民眾黨團：同意1.25兆軍購條例付委
外國人「驚見北捷2服務」震撼：世界第一
豬瘟防疫狂出包損失21億！　台中4官員遭彈劾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為救愛犬！他遭袋鼠「鎖頭痛毆」全身血　腹部刺出7公分大洞

生理期不適就醫　21歲女被冒牌醫看診「打完2針」後突然死亡

涉緊急戒嚴遭求處死刑！尹錫悅將面臨一審宣判　法院同意對外直播

打臉！川普爆20年前早知艾普斯坦惡行　商務部長認曾登「戀童島」

日本詭異母女雙屍案！身上有「互砍傷痕」　滿身血倒臥自家

2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

二寶爸工作失聯數小時　妻追蹤手機定位揭「慘死在垃圾壓縮機」

冬奧「最忙教練」！帶13國16選手出戰　15分鐘換一次隊服

男囚獲假外出犯下滅門案　扮郵差騙分居妻開門「連殺3血親」自轟

川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

為救愛犬！他遭袋鼠「鎖頭痛毆」全身血　腹部刺出7公分大洞

生理期不適就醫　21歲女被冒牌醫看診「打完2針」後突然死亡

涉緊急戒嚴遭求處死刑！尹錫悅將面臨一審宣判　法院同意對外直播

打臉！川普爆20年前早知艾普斯坦惡行　商務部長認曾登「戀童島」

日本詭異母女雙屍案！身上有「互砍傷痕」　滿身血倒臥自家

2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

二寶爸工作失聯數小時　妻追蹤手機定位揭「慘死在垃圾壓縮機」

冬奧「最忙教練」！帶13國16選手出戰　15分鐘換一次隊服

男囚獲假外出犯下滅門案　扮郵差騙分居妻開門「連殺3血親」自轟

川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

年菜復熱未達70度恐中毒　食藥署籲走春注意：別喝山泉水

超狂神技慘了！阿北腳踩電動獨輪車...路上花式推輪椅警開罰

女搭北捷「誤認對方跟蹤」砍高中生！二審認危害甚鉅加重判7年

憂台積電外移成掏空台灣？　許毓仁反駁：這是自我矮化的說法

三上悠亞傳進軍大銀幕！對戲演員是「金鐘女星」導演親自鬆口內幕

只聲押高金素梅助理？律師揭北檢目的「立委有保護傘」

分析陳怡珍退選下一步　謝寒冰曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

全台預售凍成冰河　新竹單月成交剩102件最慘烈

美女教練被霸凌一度輕生！真相曝光　館長氣到胃痛：記男員工大過

為救愛犬！他遭袋鼠「鎖頭痛毆」全身血　腹部刺出7公分大洞

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

國際熱門新聞

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

台積電ADR漲1.83％！　AI疑慮再起美股跌多漲少

即／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

差35歲！嫩妻閃嫁70歲富商尪　拚試管也要生

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

帛琉參議長收賄替北京喉舌　被美制裁

更多熱門

相關新聞

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

美國總統川普上週簽署一份綜合撥款法案，是關於支持台灣防衛，其中還有一項地圖條款，明示資金不得用於把台灣畫入中國領土，「中國是中國，台灣是台灣」，媒體解讀為挑戰中國的「一中原則」，強調台灣從未受中共管轄。

克服焦慮！余睿曝10公里自由式準備

克服焦慮！余睿曝10公里自由式準備

余睿冬奧競速亞洲第一

余睿冬奧競速亞洲第一

黃偉哲邀全球賞蘭2026台灣國際蘭展2月底台南登場

黃偉哲邀全球賞蘭2026台灣國際蘭展2月底台南登場

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

關鍵字：

生活成本百慕達台灣Numbeo

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

「美規車零關稅」即將定案

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面