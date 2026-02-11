　
地方 地方焦點

南消第四大隊踏勘高科技工廠　春節前強化毒化災害應變能量

▲南消第四大隊南科分隊於春節前夕前往台灣富士紡精密材料股份有限公司進行高科技工廠踏勘演練，強化毒化災害應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實工廠毒化災害預防工作，並強化高科技廠房面對突發事故的緊急應變能力，台南市消防局第四大隊南科分隊，於11日上午召集所轄各分隊人員，前往「台灣富士紡精密材料股份有限公司」進行場所踏勘演練與安全指導，透過實地勘察、戰術討論與經驗交流，結合廠方自主管理機制，共同提升高科技廠房整體安全防護與救災默契。

消防局指出，台灣富士紡精密材料公司平時即依公共危險物品相關管理辦法，落實廠區安全作業，並建立災害復原機制，以因應可能發生的各類事故。此次踏勘過程中，消防同仁針對廠區平面配置、化學物質儲存熱區、救災與疏散動線逐一實地核對，並與廠區人員深入討論應變流程，確保災害發生時，工廠與消防單位能迅速銜接、有效合作，縮短應變時程，降低災害風險。

隨著南科園區產能持續攀升，高科技製程所使用的化學品與公共危險物品數量亦日益增加，化學災害搶救的關鍵在於「資訊對稱」。消防局強調，廠方除應落實日常自主檢查與定期演練，熟悉各項應變流程外，也須定期更新廠區安全資料表（SDS），明確標示毒化物與化學品配置清單，同時妥善維護消防設備與偵檢工安裝備，確保在災害發生初期即可迅速通報、即時預警、有效疏散人員，將傷害與損失降至最低。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保指出，毒化災害搶救「處理對，比處理快更重要」，必須依循HAZMAT（危險物質事故處理原則），在災害初期即正確辨識化學品種類並評估潛在風險，透過火場指揮官CCIO作業，劃定熱區、暖區與冷區，明確分派救災任務，並嚴格執行除汙程序與人員管制，同時救災過程中須與廠區業者、環保局或環境事故處理小組密切協同，才能確保救災行動安全順利。

消防局長楊宗林表示，感謝台灣富士紡精密材料公司全力配合消防單位踏勘與演練，期許透過消防單位實地勘察，結合廠商「預防、應變、復原」三位一體的管理架構，全面提升高科技廠房危機應變實力，共同守護南科園區與周邊環境安全。


第四大隊也呼籲市民朋友，平時應留意居家用火用電安全，並在地震發生當下確實落實保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。唯有從日常生活做好各項防災預防措施，才能有效降低災害風險，共同營造安全無虞的生活環境。

迎佛祖南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

迎佛祖南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

配合國家重要民俗活動「東山迎佛祖」即將登場，台南市消防局第一大隊東山分隊於10日在東山區碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，把握宗教盛會人潮聚集時機，向民眾加強宣導春節及活動期間各項防災安全觀念，期盼在虔誠迎送佛祖之際，也能確保活動圓滿順利、人員平安。

高樓火災搶救先備戰台南市消防第六大隊實地踏勘強化應變

高樓火災搶救先備戰台南市消防第六大隊實地踏勘強化應變

中和食品工廠失火　4樓救出18歲女

中和食品工廠失火　4樓救出18歲女

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

