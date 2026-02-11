「罷韓大將」民代轉高雄局長　提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

▲御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁以及高雄市觀光局長高閔琳。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市議員初選登記截止，外界高度關注現任高雄市觀光局長高閔琳是否回鍋參選。對此，高閔琳今（11日）正式表態，將秉持「做事有始有終」的態度，選擇跟隨高雄市長陳其邁「做好做滿」，確定不參與2026年高雄市議員黨內初選，同時也承諾未來不會脫黨參選，將在剩餘任期內全力推動高雄觀光發展，完成對這座城市的承諾與理想。

高閔琳表示，從去年年初開始，陸續有許多地方鄉親、政治前輩、跨黨派議員同事以及媒體朋友關心她是否回鍋參選，對各界長期以來的支持與鼓勵，她都深表感謝。她也回顧，四年前在多次內部民調名列前茅的情況下，因為拉抬新人、不慎讓自己在初選中意外落馬，讓不少支持者感到惋惜，對此她始終放在心上，也深感抱歉。

事實上，高閔琳在高雄政壇的重要轉折，與2020年高雄市長罷免案密不可分。當時她身為市議員，長期在議會質詢與公共論述中，針對市政空轉、施政失序等問題提出質疑，並在罷免期間多次公開表態支持市民行使公民權利，被視為當時少數在議會體系內，能清楚論述、穩定發聲的關鍵角色之一。相關表現也被黨內與基層視為「罷韓有功」，成為後續政治布局的重要基礎。

▲爭取連任「意外落馬」！高閔琳當時最後總質詢，陳其邁暖送苦茶激勵。（圖／記者吳奕靖攝）

高閔琳指出，正是在那段低潮之後，獲得陳其邁市長的提攜與信任，延攬她進入市府團隊，讓她得以在行政體系中繼續為民服務、發揮所長。這份知遇之恩，也成為她選擇堅守觀光局長崗位、不中途轉換跑道的重要原因。

細數任內成果，高閔琳表示，2023年上任僅一個月，便將高雄燈會首度移師左營蓮池潭舉辦，邀請多位在地藝術家與IP角色參與；2024年更將傳統燈會全面轉型，打造全新城市活動品牌「高雄冬日遊樂園（Kaohsiung Wonderland）」，成功邀請黃色小鴨睽違十年重返愛河灣，創下九百萬人次觀光紀錄；2025年「高雄冬日遊樂園」邁入第二年，引進年輕族群喜愛的吉伊卡哇，全年觀光人次突破六千九百萬，再度蟬聯全國第一。

「我是一個不喜歡半途而廢的人！」高閔琳表示，目前在觀光領域仍有許多還沒完成的目標，因此選擇把握剩餘時間、加緊腳步完成目標，讓高雄站穩亞洲、邁向真正的國際大城。她也再次重申，不參與2026年市議員選舉，是對市民負責，也是她對這座城市最深切的承諾。