　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

▲▼ 陳亭妃妹宣布不選台南市議員了 。（圖／記者林東良翻攝）

▲民進黨立委陳亭妃胞妹陳怡珍（第一排右3）宣布不選台南市議員。（資料照／記者林東良翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

歷經「妃憲大戰」，民進黨2026台南市長選舉提名立委陳亭妃出戰，但地方仍盛傳「台南換妃」、「妃下憲上」雜音。對此，陳亭妃今（11日）再次親駁此傳言，「大家真的想太多了」，台南整合絕對沒問題。民進黨傳統初選是一個階段，大選又是另一個階段，大家要同心協力贏得2026，成為總統賴清德2028連任最大底氣。而針對胞妹、四連霸現任議員陳怡珍不連任遭質疑提早卡位立委補選，陳亭妃強調，現在一定是把市長這局穩住，才有所謂的下一步，「沒有那麼會準備啦！」

民進黨已提名由陳亭妃參選2026年台南市長，但因台南街頭仍高掛邱莉莉與林俊憲「台南最好」看板，遭外界質疑，「台南換妃」傳聞非空穴來風。陳亭妃今（11日）受訪時表示，大家真的想太多了，台南整合絕對沒有問題。從台南市長賴清德到黃偉哲，民進黨都有傳統過程，也就是說，初選一個階段，大選又是另一個階段，大家同心協力贏得2026。

陳亭妃強調，這場選戰不一樣的是，「我們要面對的是2028的藍白合，所以我們一定要變成我們賴清德總統最大的底氣」，尤其是本命區，一定要把票數拉高，把整個桶箍做起來，議員席次最大化，一定要讓賴清德在2028總統連任，且2028得票率要贏過2024賴清德在台南的得票率，這才是重點，其他都是國民黨的見縫插針。

陳亭妃也說，這塊看板在初選前、很早之前就在了，並不是現在（掛設的），國民黨拿了個點、拍了張照片，就不斷見縫插針，大可不必，呼籲國民黨專心選舉比較重要。

談及妹妹陳怡珍不連任議員遭外界質疑是「卡位」立委補選，陳亭妃認為，大家也不要想太多，現在一定是先把市長這局穩住，2024一定要贏，才有所謂的下一步，但大家好像都很跳躍式，好像宣布了這一項，就已經在準備下一項了，「沒有那麼會準備啦！而且我相信我們昨天已經講得非常清楚了」。

陳亭妃指出，北區、中西區非常特別，北區就有過去挺林俊憲的3個大將，還有一位是王定宇的秘書，如果陳怡珍下去選，就會變成很緊張。陳怡珍在過去4次初選、民調都是第一名，如果下去選除了製造緊張，也會造成一位擬參選人落選。因此在這個前提下，「我們自己先退出」，讓林俊憲、王定宇的議員都能在初選時，不用經過廝殺而得到提名，這才是最重要的。

陳亭妃說，「我們能夠做的就是減少緊張」，並減少初選紛爭，這是市長提名候選人必須要做的，「我們的出發點完全是在這一塊，下一步我們還沒想那麼多」。

民進黨台南市議員第8選區（北、中西區）提名4人，有湧言會新人謝秉舟、現任議員沈鎮東胞弟沈震南、現任議員邱莉莉、現任議員周嘉韋，以及新人林建南，共5人超額登記，若協調未果將進入初選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3歲女兒遭輾宣告死亡！　男主播「徒手挖血塊」奇蹟復活
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

周曉芸初選敗給素人提複查　黃國昌重申照制度走：我不會做任何協調

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

大都更時代！　北市推建築節能一級建物「可享房屋稅減稅5％」

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

李四川與輝達簽約後選新北？　蔣萬安「甜笑」：唉呀！不要啦！

邀五院院長茶敘談什麼？　賴清德：就是茶敘、不強調什麼任務

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

周曉芸初選敗給素人提複查　黃國昌重申照制度走：我不會做任何協調

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

大都更時代！　北市推建築節能一級建物「可享房屋稅減稅5％」

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

李四川與輝達簽約後選新北？　蔣萬安「甜笑」：唉呀！不要啦！

邀五院院長茶敘談什麼？　賴清德：就是茶敘、不強調什麼任務

2026全球生活成本指數！　「台灣排名出爐」比日本更貴

二寶爸工作失聯數小時　妻追蹤手機定位揭「慘死在垃圾壓縮機」

玻纖布買盤回頭！台玻帶頭衝　3檔刷漲停

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

過年在家沒事做？天天看新聞抽你去高雄櫻花季嗨

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

政治熱門新聞

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

林楚茵、吳沛憶踏進波蘭國會　會議主席歷史首次介紹台灣立委

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

中國官媒轟文總春節用字沒「Chinese」　網發現中國外交部也是！

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

更多熱門

相關新聞

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引起議論，台北101董事長賈永婕對此有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，未料遭到部分網友出征。對此，前民進黨立委姚文智10日表示，「我覺得她有100%勝乎常人的勇敢」，她大可享受Netflix上映的光環餘溫，不必理會，但選擇誠實勇敢地說出來，自己感覺就是一種俠女豪情，令人感動。他也邀請賈永婕參加義光教會的228追思禮拜，「接續」站出來，「賈董可以，請您加油」！

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

深夜PO露背健身照！謝典霖：我一直在準備的路上

深夜PO露背健身照！謝典霖：我一直在準備的路上

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽

高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽

關鍵字：

陳亭妃陳怡珍2026台南市長2026大選民進黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面