駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

▲民進黨立委陳亭妃胞妹陳怡珍（第一排右3）宣布不選台南市議員。（資料照／記者林東良翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

歷經「妃憲大戰」，民進黨2026台南市長選舉提名立委陳亭妃出戰，但地方仍盛傳「台南換妃」、「妃下憲上」雜音。對此，陳亭妃今（11日）再次親駁此傳言，「大家真的想太多了」，台南整合絕對沒問題。民進黨傳統初選是一個階段，大選又是另一個階段，大家要同心協力贏得2026，成為總統賴清德2028連任最大底氣。而針對胞妹、四連霸現任議員陳怡珍不連任遭質疑提早卡位立委補選，陳亭妃強調，現在一定是把市長這局穩住，才有所謂的下一步，「沒有那麼會準備啦！」

民進黨已提名由陳亭妃參選2026年台南市長，但因台南街頭仍高掛邱莉莉與林俊憲「台南最好」看板，遭外界質疑，「台南換妃」傳聞非空穴來風。陳亭妃今（11日）受訪時表示，大家真的想太多了，台南整合絕對沒有問題。從台南市長賴清德到黃偉哲，民進黨都有傳統過程，也就是說，初選一個階段，大選又是另一個階段，大家同心協力贏得2026。

陳亭妃強調，這場選戰不一樣的是，「我們要面對的是2028的藍白合，所以我們一定要變成我們賴清德總統最大的底氣」，尤其是本命區，一定要把票數拉高，把整個桶箍做起來，議員席次最大化，一定要讓賴清德在2028總統連任，且2028得票率要贏過2024賴清德在台南的得票率，這才是重點，其他都是國民黨的見縫插針。

陳亭妃也說，這塊看板在初選前、很早之前就在了，並不是現在（掛設的），國民黨拿了個點、拍了張照片，就不斷見縫插針，大可不必，呼籲國民黨專心選舉比較重要。

談及妹妹陳怡珍不連任議員遭外界質疑是「卡位」立委補選，陳亭妃認為，大家也不要想太多，現在一定是先把市長這局穩住，2024一定要贏，才有所謂的下一步，但大家好像都很跳躍式，好像宣布了這一項，就已經在準備下一項了，「沒有那麼會準備啦！而且我相信我們昨天已經講得非常清楚了」。

陳亭妃指出，北區、中西區非常特別，北區就有過去挺林俊憲的3個大將，還有一位是王定宇的秘書，如果陳怡珍下去選，就會變成很緊張。陳怡珍在過去4次初選、民調都是第一名，如果下去選除了製造緊張，也會造成一位擬參選人落選。因此在這個前提下，「我們自己先退出」，讓林俊憲、王定宇的議員都能在初選時，不用經過廝殺而得到提名，這才是最重要的。

陳亭妃說，「我們能夠做的就是減少緊張」，並減少初選紛爭，這是市長提名候選人必須要做的，「我們的出發點完全是在這一塊，下一步我們還沒想那麼多」。

民進黨台南市議員第8選區（北、中西區）提名4人，有湧言會新人謝秉舟、現任議員沈鎮東胞弟沈震南、現任議員邱莉莉、現任議員周嘉韋，以及新人林建南，共5人超額登記，若協調未果將進入初選。