快訊／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」　槍手闖中學掃射

▲ 坦布勒嶺中學發生大規模槍擊。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大卑詩省東北部城鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）當地時間10日下午驚傳大規模槍擊，一名槍手闖入當地一所高中及住宅區開火掃射，造成包括兇嫌在內至少10人死亡、數十人輕重傷。

綜合CNN及《路透》等外媒，當地警方約於下午1時20分接獲通報，指稱坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）內有槍手開火，趕抵現場後在校園內發現6具遺體及數十名傷者，另有一人在送醫途中不治身亡。警方同時在現場發現疑似槍手的遺體，初步研判死於輕生。

目前已有2名傷者因傷勢嚴重或有生命危險而被空運至醫院搶救，另有約25名傷勢較輕的傷者在當地醫療中心接受治療。此外，警方在一處與此案相關的民宅內發現另外2具遺體，現正搜索其他住宅及相關地點，以確認是否還有其他傷者或相關人員。

警方表示，「我們認為目前沒有其他在逃嫌犯或對公眾的持續威脅」，稍早發布要求民眾就地避難的緊急警報已於下午5時45分解除。

根據卑詩省政府網站資料，坦布勒嶺中學共有175名7年級至12年級學生在讀。校方已宣布，為因應這起悲劇，當地中學及小學本周剩餘時間將全面停課。