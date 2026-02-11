　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵「自由座等候時間燈號」用LINE就可查　春節限定11天上線

▲▼高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號。（圖／高鐵公司提供）※點圖可放大

記者周湘芸／台北報導

春節疏運（2月13日至2月23日）即將展開，台灣高鐵總計加開395班次列車、提供2,162班次列車的旅運服務，今年首度攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號，節省旅客排隊等候時間。

高鐵公司表示，為有效均化自由座人潮，今年春節攜手LINE TODAY推出「自由座等候時間」預估燈號，依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間；搭配當日即時售票狀況，滾動調整以確保資訊更新。

高鐵公司說明，燈號依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為1級、共分5級，更以綠／黃／紅3種顏色提醒；預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20至40分鐘為2個黃燈、40至60分鐘為3個黃燈；預估等候60至80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。

根據高鐵公司統計，截至今天上午8時，已有121萬2千人次完成對號座訂票。高鐵公司建議，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY 「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車。

▲▼高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號。（圖／高鐵公司提供）

▲▼高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號。（圖／高鐵公司提供）

▲▼高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號。（圖／高鐵公司提供）

更多新聞
更多新聞

3歲女兒遭輾宣告死亡！　男主播「徒手挖血塊」奇蹟復活
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了

高鐵「自由座等候時間燈號」用LINE就可查　春節限定11天上線

