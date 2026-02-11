台南後壁菁寮老街蘭花展登場　黃偉哲邀白天賞蘭、晚上看燈花

▲台南市後壁區公所於菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，以蘭花造景結合老街風貌，吸引不少民眾駐足拍照。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣台南後壁區農業特色與在地觀光發展，並提前為即將登場的「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」及3月「洋香瓜好時節」活動暖身，後壁區公所自2月11日起至3月16日，在菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」。

活動結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象，提出「白天看蘭花、晚上看燈花」的觀光主軸，展現後壁農業與文化兼具的魅力，邀請全台民眾走訪農村、體驗花藝風情。

台南市長黃偉哲11日出席開展記者會時表示，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之美走入地方，也為2026台灣國際蘭展提前暖身。黃偉哲指出，2026台灣國際蘭展將於2月27日至3月16日舉行，展期與3月初在嘉義舉辦的台灣燈會時間相近，加上地理位置相鄰，具備跨縣市觀光串聯條件，歡迎民眾規劃白天賞蘭、夜晚賞燈的行程，順遊菁寮老街及周邊景點，深入體驗後壁的人文底蘊與農業特色。

後壁區公所表示，本次菁寮老街蘭花展以蘭花造景為主軸，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，妝點無米樂旅遊服務中心與周邊街區，讓老街白天展現花藝之美，夜晚則散發溫暖燈光氛圍，呈現截然不同的視覺感受。同時，現場也設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，讓民眾在賞花之餘，也能認識後壁深厚的農業實力與農村品牌價值。

區公所進一步指出，3月3日至3月15日於嘉義朴子舉辦的台灣燈會，展區與後壁同屬共同生活圈，此次蘭花展特別融入燈藝設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合的示範，盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。

後壁區公所也說明，本次活動整合市府農業局、民政局資源支持，並由公共運輸處協助串聯蘭展與菁寮老街接駁動線，結合台糖與蘭協提供花材佈置，觀旅局等單位協助學童燈籠創作展示，同時號召在地商家推出「遊蘭展換好康」優惠活動，民眾可憑蘭展票根兌換折扣。老街蘭花展即日起開放參觀，3月後壁區公所也將接續舉辦「洋香瓜好時節」，持續整合產業與觀光資源，強化後壁特色發展。

今日開展活動包括市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳、王宣冒，以及立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介、賴惠員服務處與多位議員服務處代表到場共襄盛舉，為活動增添熱鬧氣氛。