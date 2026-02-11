醉到等紅燈也在晃！酒駕4犯被判5個月　騎士仍想求免關

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）過去有3次酒駕紀錄，去年9月他再次酒駕被查獲，因而被法院判處有期徒刑5個月確定。雖然小清向法院聲明異議希望能獲得易科罰金的機會，但高雄地院法官認為他的主張為無理由，日前裁定駁回。

▲小清在停等紅燈時，被警員攔查抓包酒駕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清在2011年12月、2015年3月、2023年3月均各有1次酒駕紀錄，然而，第3次酒駕案件的罰金經易服社會勞動執行完畢（2024年8月）剛滿1年，他就在2024年9月第4次酒駕被逮，事後被法院依法判處有期徒刑5個月，併科罰金2萬元。

該案由高雄地檢署檢察官指揮執行，小清強調自己對酒駕行為深感懊悔，如果入監服刑恐怕會影響家計，所以希望能獲得易科罰金的機會。但檢方認為，本案已經是小清第4次酒駕被查獲，前3案均准許易科罰金，他還是再犯，顯然毫無悔意，如果再次准許易科罰金，恐怕難收矯正效果，因此不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

小清隨即向法院聲明異議，控訴檢方執行指揮違法、不當。不過，高雄地院法官表示，小清在本案中，是因為停等紅燈時車身搖晃，才被警員攔查，測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.59毫克，可見當時他酒醉嚴重，犯罪情節實在難認輕微。

法官認為，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由，執行顯有困難」的部分，加上檢方是依法執行職權，經查核並無違誤，最終認定小清的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

