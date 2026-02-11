靖城專案火力全開！北投警掃出毒品分裝場　毒駕、藥頭通通抓

▲北市北投警春節前強力掃蕩，出動50警力臨檢，毒駕3件全送辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

守護春節治安！北市北投警分局自本月9日起至23日展開重要節日安維勤務，並同步啟動「靖城專案」強力掃蕩不法。出動逾50名優勢警力擴大臨檢卡拉OK、旅館、養生館等場所，積極查緝賭博、毒品、槍械及ATM車手。專案至今已查獲依托咪酯分裝場2處、溯源逮藥頭7人及毒駕3件，展現打擊犯罪決心，讓民眾安心過好年。

北投分局指出，靖城專案執行至今成果豐碩，已查獲第二級毒品依托咪酯分裝場2處，並溯源查緝第二級毒品安非他命及第三級毒品咖啡包藥頭共7名，另查獲毒駕3件，績效斐然。

▲北投警掃蕩特種場所，破毒品分裝場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，在春節安維工作首日（2月9日），警方即動員逾50名優勢警力，針對轄內易衍生治安事件的場所，包括卡拉OK、撞球場、旅館（舍）、養生館、棋藝社等處所擴大臨檢，強力查緝非法聚賭、毒品、槍械及金融機構ATM車手提領盜領等犯罪行為，展現對犯罪「零容忍」的態度。

北投分局長陳義宏呼籲，警方將持續強化轄區不法活動蒐報及追緝，透過擴大臨檢勤務有效遏止宵小趁年節期間滋事作亂，維護市民平安過好年。同時也提醒民眾春節聚餐小酌不可避免，但務必量力而為，切勿酒後駕車上路，避免釀成憾事。

北投分局強調，將持續投入警力守護治安，若民眾發現任何可疑人事，請立即撥打110報案，共同營造平安和諧的春節氛圍。