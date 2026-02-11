　
社會 社會焦點 保障人權

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月褫奪公權1年

▲桃園市鄭姓男子去年1月間酒醉後向桃園市4選區罷免聯署站咆哮，還揚言「翻桌」。（資料照／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

▲鄭姓男子去年1月間酒醉後向桃園市4選區罷免連署站咆哮，還揚言「翻桌」。（資料照／翻攝自市議員黃瓊慧臉書，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子於去年1月酒醉後，在桃園區第4選區罷免連署站向志工咆哮遭制止，鄭質疑「誰准你們在這邊」？還揚言「翻桌」等語威嚇，志工事後報警提告，桃檢偵結依違反選罷法之妨害他人為罷免案之連署罪嫌起訴；桃園地院犯審結，被告犯公職人員選舉罷免法之妨害他人為罷免案之連署罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年，還可上訴。

檢警調查，年約50歲的鄭姓男子於去年1月30日下午，與友人在桃園區延平公園飲酒，見附近有罷免連署志工進行連署，鄭男仗著酒意向志工吆喝「走」，還要求志工離開，徒手搖晃桌子，志工見狀上來勸阻，鄭男卻叫囂「不爽啦」、「連署齁，可以在這邊嗎」、「叫警察來」等語，後來還怒嗆「翻桌」後離去，志工們隨即向桃園警方報案處理，桃園警方到場後將鄭男帶回偵訊。

▲桃園市鄭姓男子今年1月間酒醉後向桃園4選區罷免聯署站咆哮，遭志工勸阻。（資料照／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

桃檢複訊時，鄭男坦承於案發時曾在連署站現場，但否認有恐嚇犯行，檢方調查發現，鄭男在場時，曾以台語咆哮「走」、「袂爽啦」等語，但沒有具體加害生命、身體之意，現場至少有4名志工目睹，其中有志工擋在被告前面，被告僅個人接近連署站，主觀上難認有恐嚇之意，檢方偵結依公職人員選罷法之妨害他人為罷免案之提議罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告否認有妨害罷免連署之客觀行為及主觀犯意，辯稱當時有喝酒又跟弟弟吵架，因遭弟弟揶揄，導致心情不好，才會遷怒罷免連署站的志工等語。法官根據被告行為係以該罷免連署活動為目標，致現場罷免秩序受影響，已使罷免連署之自由進行受到妨害，認為以非法之方式妨害他人為罷免案連署之行為。被告行為前，已2次詢問現場人員聚集之緣由，經證人告知後，對於現場罷免活動之目的應知之甚詳，被告第3次上前靠近罷免連署站，並有擾亂秩序之行為及言語，足見被告具有妨害現場罷免活動秩序之主觀犯意，被告辯解並非可採。

法官審酌，被告因與親人發生爭執，隨即上前擾亂罷免連署站之秩序，妨害他人為罷免案之連署，犯後猶飾詞否認犯行，態度難認良好。考量被告犯罪手段及對本案罷免連署之影響程度，法官審結，被告犯公職人員選舉罷免法之妨害他人為罷免案之連署罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，褫奪公權1年，本案仍可上訴。

前民進黨籍桃園市議員候選人蕭立妍涉嫌於2023年9月協助鴻海創辦人郭台銘參選總統，蕭負責與郭董陣營協助連署與資金調度等事宜，桃園地檢署依違反總統副總統選舉罷免法起訴，並建請法院從重量刑；桃園地院審理時認為本案僅有證人指稱被告委託行賄蒐集連署書，其證詞有瑕疵又無其他佐證或補強證據，法官審結應為無罪之諭知。

