到府清潔記房屋格局！惡男半夜爬牆行竊性侵女住戶　重判10年8月

記者郭玗潔／屏東報導

屏東張姓男子前科累累，因曾受雇到女子小美(化名)住處清潔房屋，清楚房屋格局，竟在一天深夜潛入屋內行竊，被小美發現後，更進一步性侵小美，並要她交出財物，共得手2萬4百元。全案經屏東地院審理，法官判定張男犯行屬實，依犯強盜強制性交罪，累犯，判10年8月徒刑。可上訴。

判決指出，吳男曾到女子小美(化名)住處做清潔工作時，因不滿小美在工作上的指示，且已經對整體住處環境有所認識，竟在去年8月28日1時50分許，從圍牆翻進小美的住處，並從1樓外牆爬到2樓，進入屋內搜索財物。

吳男行竊時被小美發現，竟掐住小美的脖子、摀住她的嘴，壓制過程中吳男起了色心，對小美性侵得逞，並命令她交出財物，然而小美錢包內只有400元，吳男又命令她轉帳2萬元到他的郵局帳戶，共得手2萬4百元，吳男才騎機車逃離現場，小美立即報警。

全案審理時，吳男坦承犯行。法官審酌吳男有竊盜、傷害、侵占等多起前科，2024年5月才剛出監，5年內又犯下本案，屬於累犯，且行為惡性重大，依吳男犯強盜強制性交罪，處10年8月，並沒收犯罪所得。可上訴。

