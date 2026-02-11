迎接春節9天連續假期　枋寮警交通疏導措施公布

▲春節連假，枋寮警方交通疏導作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

115年春節連續假期自2月14日至22日止，為期9天，預期南北返鄉與旅遊車潮湧現。枋寮分局配合交通警察隊交控中心，將依臺1線及臺9線即時車流狀況，彈性啟動調撥車道、分流與漸變措施，並部署交通快速疏導部隊及空拍監控，全力確保連假期間交通順暢與行車安全。

春節9天連假，枋寮警方交通疏導作為；

一、調撥車道措施：

(一)南下：為紓解臺1線436.5公里至445.5公里車多路段龐大車流，將視車流狀況實施調撥車道。

(二)北上：為紓解臺1線453公里至460公里車多路段龐大車流，將視車流狀況實施調撥車道。

二、分流措施：臺1線北上車流增多時，將封閉臺1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於臺1線永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接臺17線續行南下。

三、漸變措施：為利車流順利匯集成一車道，實施車道漸變措施，二車道逐漸匯集成一車道，拉長車道縱深。(一)北上：臺9線新路社區(449K)。

(二)南下：臺9線雙流段(440K)。

四、成立「交通快速疏導部隊」：在枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能及時趕赴現場投入交通事故處理，以達快速排除車禍及塞車狀況。

五、空拍機監控車流狀態：結合南工分局出動空拍機，嚴密監控臺1線及臺9線沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

六、嚴格取締交通違規：在臺1線沿線各重要路段均有增派警力， 以架設錄影機方式，嚴格取締臺1線違規行駛機慢車道之汽車，避免違規爭道造成事故發生。

枋寮分局呼籲用路人，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，建議可避開尖峰時段提早出遊、提早或延後返程，經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規「行駛機慢車道」及「違規停車」，另本分局枋山路段科技執法已正式實施，針對違規「行駛機慢車道」進行取締，確保交通安全。