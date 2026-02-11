陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

▲74歲的勵建安完成難度極高的「777」馬拉松挑戰賽。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

74歲的大陸康復醫學泰斗勵建安近日以全球最高齡參賽者身份，在7天內跨越七大洲、完成7場全程馬拉松，順利完賽國際馬拉松界公認難度極高的「777挑戰賽」賽事甚至包含極端氣候的南極洲，引起各界關注。

《揚子晚報》報導，1月31日至2月6日，74歲的江蘇省人民醫院（南京醫科大學第一附屬醫院、江蘇省婦幼保健院）勵建安，以全球最高齡參賽者的身份，成功安全地完成了世界馬拉松界極具挑戰性的「777挑戰賽」。

勵建安於9日晚間返抵南京，隔日即現身江蘇省人民醫院，他身著運動服、腳穿跑鞋，精神狀態良好。作為大陸康復醫學領域的重要學者，勵建安已跑馬拉松十餘年，累計完成超過130場全程馬拉松，並將跑步視為長期自我修煉的一部分。

本屆「777挑戰賽」共有60名選手參賽，勵建安最終名列第26名。他表示，7天內需完成約295公里賽程，並搭配近3萬9000公里的洲際飛行，每一站的氣候與環境差異極大，過程即是對身心的極限考驗。

其中，南美洲福塔雷薩站氣溫逼近攝氏40度，濕熱難耐；南極洲則成為整場賽事環境最嚴峻的一站，氣溫約零下10度，伴隨6級以上強風，由於暴風雪逼近，主辦單位臨時將完賽「關門時間」由10小時提前至6小時30分。勵建安在6小時18分45秒內抵達終點，順利完賽，成為少數成功完成南極站的跑者之一。

南極賽事結束後，選手們隨即轉往非洲開普敦，未完成南極賽段的跑者須補跑剩餘里程。至於最後一場原訂在美國邁阿密舉行的比賽，勵建安則因個人因素，選擇在巴拿馬運河附近獨自完成全馬，該地高溫濕熱，對體能與意志力同樣構成考驗。

談及未來規劃，勵建安透露，今（2026）年目標將完成超過30場馬拉松，並希望藉自身經驗鼓勵更多人投入跑步運動。他也強調，馬拉松不應只被視為極限挑戰，更可成為推動城市發展與全民健康的公共運動，「我的目標，是跑到100歲。」