孫子急到發抖！士林警一看秒出動　監視器追行蹤救回失智翁

▲失智翁走失孫急奔派出所求助，士林警調監視器火速尋回助團圓 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

焦急與無助瞬間湧上心頭！北市士林區李姓男子日前著急衝到蘭雅派出所表示患失智症的祖父獨自外出後遲遲未返家，家屬遍尋不著憂心發生意外。警員翁麟鈞先安撫情緒，並詢問穿著特徵與活動路線，隨即調閱周邊監視器抽絲剝繭追查行蹤，迅速鎖定方向趕赴搜尋，終在街道旁找到迷途老翁，確認平安後通知家屬接回，助一家團圓。

蘭雅派出所警員翁麟鈞當時正在備勤，見李男語氣急促、情緒緊張，立即先行安撫其慌張情緒，並請他詳細說明祖父外出時間、當天穿著特徵及平時可能活動範圍，盼能儘速掌握線索。

經了解，李姓老翁患有失智症，當天下午趁家屬一時不注意自行外出，家屬發現後立刻在住家周邊四處尋找，卻始終不見人影，隨著時間一分一秒過去，家屬越找越心急，深怕老翁發生危險或走入車流繁忙路段。

▲蘭雅所警員翁麟鈞耐心比對影像、抽絲剝繭追查行蹤，迅速掌握老翁可能移動方向迅速找到人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

翁員掌握資訊後，立即擴大調閱周邊監視器畫面，耐心比對影像、抽絲剝繭追查行蹤，迅速掌握老翁可能移動方向，隨即趕往相關地點周邊展開搜尋。經過一番努力後，翁員終於在一處街道旁發現迷途的李姓老翁，立即上前關心並檢視身體狀況，確認老翁無受傷、身體並無異狀後，第一時間通知家屬趕赴現場接回照護。

家屬到場見到老翁平安無事，激動之情溢於言表，頻頻向警方致謝，感謝員警迅速運用科技協助尋人，讓一家人得以團圓，也結束這場驚魂記。

士林分局呼籲，家中若有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況並避免單獨行動，可攜帶可供辨識身分的證件或物品；若家中有失智症患者，更應配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，以利發生走失情況時能及時協助返家，降低意外風險。