快訊／肯德基蛋撻「內餡有電池」　業者道歉：個別門市疏漏

一名網友在Threads上發文爆料，在肯德基楠梓店購買原味蛋撻，內餡竟然有整顆電池，他原先還想微波加熱，忍不住直呼：「想想都後怕！」對此，業者致歉，表示目前已啟動內部調查檢視，「初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。」

根據網友分享的影片及照片，吃到一半的肯德基蛋撻底部夾入整顆電池。網友表示，原本要把冷掉的蛋撻拿去微波，卻看到底部有黑黑的影子，所幸最後選擇直接吃，「也救了我家⋯⋯⋯⋯想想後都後怕。」

此事引發熱烈討論，不少肯德基前員工留言表示，內場烤蛋撻時冷凍塔皮是完整包裝，再由員工親手將蛋液倒好、送入烤箱，全程使用器具都未出現電池，烤箱溫度高達200度以上，且須烤15分鐘，「電池還那麼完整？？？」認為有造假可能性。

不過，也有網友說「電池看起來包覆得很完整，不像是硬塞進去的樣子欸」、「看完整影片我感覺沒有造假，比對盒子裡還沒吃的有凹陷，明顯這顆有電池的蛋撻內餡比較飽滿」、「ㄟ不是耶！反向思考，有人會傻到用電池造假？！ 因為這爭議性太大了啊」。

對此，業者今日回應，「針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。」



業者指出，即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆；同時啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。



業者表示，「對於此次事件造成消費者的不安與困擾，我們深表歉意。食品安全為首要原則，我們將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。」