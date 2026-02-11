　
生理期不適就醫　21歲女被冒牌醫看診「打完2針」後突然死亡

▲注射,打針。（圖／CFP）

▲女子被冒牌醫生打針後死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度一名21歲女子因為生理期不順前往就醫，沒想到被一名假冒是醫生的病房男助理注射2針後立即昏了過去，2小時後不治身亡。警方目前已將男助理逮捕。

看診竟送命　女經痛「打2針」斃命

事件5日發生在孟買瓦希區(Vashi)，21歲女子布瓦德(Prachiti Bhikuram Bhuvad)因為生理期不適問題，在家人的聯絡之下前往30歲男子帕什特(Sandesh Yashwant Pashte)於瓦希11區的一間住宅看診。

帕什特診斷布瓦德患有多囊性卵巢症候群(PCOS)，向布瓦德家人收取15000印度盧比（約台幣5千多元）費用，預計為布瓦德進行5針的療程，沒想到打完2針後，布瓦德突然陷入昏迷。

病房助理冒充醫生　被控過失殺人

警方表示，帕什特發現布瓦德昏迷後非常慌張，趕緊要求受害者父親將用過的注射器和針頭扔進垃圾桶中。家人緊急將布瓦德送到醫院，2小時後仍被宣告不治身亡。

帕什特後來坦承，其實他是在一間私人療養院工作的病房助理，沒有任何醫療執照，目前被控過失殺人罪、冒充他人詐欺等罪，已被警方逮捕。家屬表示，被告與他們一家人熟識，對方因為之前對他們提供過醫療幫助，所以才會帶女兒去找他看診。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學

印度旁遮普邦塔恩塔蘭縣驚傳駭人校園情殺案，一所法學院9日發生槍擊事件，一名20歲大一新生向女同學求婚遭拒，竟在教室內當眾開槍射殺對方，隨後朝自己頭部開槍，震驚校園與社會。被害人已確定死亡，但目前對於嫌犯生死說法不一。

醫生孟買印度Prachiti Bhikuram BhuvadSandesh Yashwant Pashte

