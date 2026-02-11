回收床墊躺路中！送報生閃不過撞飛「肋骨斷三根」　主人嚇壞

▲彰化福興鄉發生送報生遭床墊砸中倒地肋骨斷3根。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣再傳「奪命床墊」車禍！2023年10月間線西鄉才發生床墊飛落路面造成1死1重傷的悲劇，福興鄉8日清晨再度發生驚險事故，一名58歲黃姓送報生騎車撞上馬路中央的廢棄床墊，當場彈飛導致三根肋骨斷裂。警方事後已找到床墊主人，至於床墊為何會飛到大馬路中間，有待進一步調查。

事件發生在清晨4點55分，有20多年送報經驗的黃姓男子，騎車送報行經福興鄉福建路時，突然發現車道中央出現一張雙人床墊，他完全來不及閃避，連人帶車直接撞上，強大衝擊力讓他彈飛到對向車道，機車車頭全毀。黃男送醫後發現右側三根肋骨斷裂，緊急送醫急救。

▲彰化福興鄉發生送報生遭床墊砸中噴飛肋骨斷3根。（圖／警方提供）

警方調查發現，肇事的彈簧床墊原本放在20公尺外的三合院埕，主人聲稱已用重物壓住準備等待清潔隊回收，不知為何會飛到馬路上。鹿港警分局表示，黃男酒測值為零，確認為自撞意外，但床墊如何「離家出走」仍是謎團，相關責任有待進一步調查。

事實上，2023年小犬颱風來襲期間，線西鄉也曾發生床墊被強風吹到台17線主幹道釀1死1傷，如今類似事件重演，顯見大型廢棄物放置不當已成為道路安全隱患。福興鄉長蔣煙燈也呼籲民眾，鄉內大型家具清運作業已展開，請民眾務必將待丟物品放置在安全且不影響交通的地點。