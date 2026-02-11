　
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

▲▼7-ELEVEN熱可可。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN熱可可「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接西洋情人節，各大通路紛紛推出優惠，7-ELEVEN即日起至2月14日推出經典可可「買2送2」、指定CITY系列「買5送2」。全家主打買玫瑰花送特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券，2月13日再推APP隨買跨店取一日快閃399元組合。萊爾富祭出多款熟食、飲料與零食「買1送1」；OKmart指定風味飲品任選2杯8折、3杯75折；家樂福則推出咖啡「買1送1」、巧克力、小家電回饋等。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN針對情人節，即日起至2月14日推出「情人節限定買2送2」、「買5送2」優惠。

●OPENPOINT行動隨時取「情人節限定優惠」，即日起至2月14日：

・好時經典可可（冰／熱），買2送2，最低5折（原價單杯65元，最高省150元），每日限量1萬組。

・冰淇淋紅茶（冰），買2送2，最低5折（原價單杯65元，最高省130元），每日限量2,000組。

●OPENPOINT行動隨時取「指定CITY系列買5送2」：

・大杯卡布奇諾（冰／熱），7杯275元，約7.1折（原價385元，省110元），限量8萬組。

・大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵（冰／熱），7杯300元，約7.1折（原價420元，省120元），限量8萬組。

・香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵（冰／熱），7杯375元，約7.1折（原價525元，省150元），限量5萬組。

・黑糖珍珠撞奶（冰），7杯300元，約7.1折（原價420元，省120元），限量5萬組。

・大杯燕麥拿鐵（熱），7杯375元，約7.1折（原價525元，省150元），限量5萬組。

※以上優惠限門市與線上支付購買，每會員每日限購2組，兌換期限依商品公告為準。

▲▼7-11情人節、飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11情人節飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11情人節、飲品優惠。（圖／業者提供）

★全家

●情人節玫瑰花開賣、特濃拿鐵「買1送1」

迎接周末情人節，全家2月11日至2月16日購買「厄瓜多空運玫瑰花」（199元），可獲得Let’s Café 特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券，冰熱不限；同時加碼金莎3入裝39元加價購。

▲全家推出情人節玫瑰花，買花還有特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

●2月13日APP隨買跨店取一日快閃

全家於2月13日10:00至23:59限時一天，APP隨買跨店取推出快閃優惠，多款咖啡、茶飲與茶葉蛋皆以399元販售，會員每品項限購2組，兌換期限依品項不同。

・Let’s Café特大特濃經典美式，10杯399元。
・Let’s Café特大特濃經典拿鐵，8杯399元。
・Let’s Café大杯阿里山極選綜合美式，8杯399元。
・Let’s Café大杯阿里山極選綜合拿鐵，7杯399元。
・Let’s Tea40元系列，17杯399元。
・Let’s Tea55元系列，12杯399元。
・Let’s Tea65元系列，10杯399元。
・茶葉蛋，40顆399元。

（會員每品項限購2組，兌換期限依各品項公告。）

★萊爾富

萊爾富自2月11日至2月15日推出「浪漫情人節」限時5天優惠，涵蓋熟食、飲品、零食、飲料，多款「買1送1」或多件優惠。主食部分，包括龍蝦沙拉三角飯糰推出2件55元，平均單顆不到28元；唐揚咖哩歐姆蛋包飯則為2件150元，單份75元，皆為限時優惠。

飲品方面，熱巧克力歐蕾單杯35元、2杯66元，摩卡咖啡特價30元；果昔LOOPY系列任選2杯148元。甜點與零食同樣加入優惠行列，曠世奇派玫瑰鹽雪糕推出「買1送1」，農心爽口海鮮味烏龍麵也有「買1送1」優惠。

瓶裝飲料部分，芬達橘子汽水、Mountain Dew激浪汽水皆為「買1送1」；乳品與機能飲品方面，統一木瓜牛奶2件55元，葡萄王田七瑪卡王精華飲單件59元。生活用品有蘇菲指定品項「3件139」。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 旗下OKCAFE，即日起至3月4日，推出情人節檔期風味飲品優惠，任選2杯8折、3杯75折。包括：靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、草莓戀乳雪露、楊枝甘露冰沙、焦糖風味奶茶，以及阿華田系列、黑糖道系列等，提供情人約會、好友聚會或日常外帶飲用時更實惠的選擇。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart 指定飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

此外，OKmart 也針對情人節推出期間限定商品優惠，2月12日至2月14日，全台OKmart 門市購買「光泉午后時光重乳草莓奶茶375ml」或「午后時光PREMIUM極奢系紅蘊琥珀奶茶450ml」，可享同品項第2件10元優惠；同步推出「曠世奇派草莓大雪糕」買1送1。

★家樂福

家樂福推出情人節檔期優惠，包括咖啡買1送1、指定小家電回饋，還有巧克力、紅酒、香氛等商品。

●咖啡優惠

家樂福品牌咖啡「INLOVE CAF’E」推出情人節優惠，即日起至2月14日，大杯咖啡同品項享「買1送1」。

・INLOVE CAF’E 大杯濃郁美式（冰／熱），單杯售價50元，買1送1。
・INLOVE CAF’E 大杯濃厚拿鐵（冰／熱），單杯售價50元，買1送1。

▼家樂福咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●零食、酒類商品

家樂福同步推出多款情人節送禮商品折扣，包括巧克力、酒款與香氛商品： 

・金莎T8心型盒裝（100克），原價189元，特價149元。
・葡萄堡有機紅葡萄酒（750毫升），原價598元，特價299元。
・新品「覺醒分子 戀心物語香氛膏」，原價269元，特價199元。

●小家電回饋

即日起至2月24日，於家樂福購買指定小家電或3C商品，結帳使用20點OPENPOINT支付，可加碼獲得200元家電商品電子折價券，單筆最高回饋200元。

推薦商品包括「Laifen高速負離子吹風機 OTH-LAI-LITE」，原價2,690元，特價1,990元。「Mod’shair迷你輕巧陶瓷直髮夾 MHS-2034-K-TW」，主打60秒快速加溫，原價1,080元，特價990元。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

