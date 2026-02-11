春節前最暖一幕！士林分署走進學園　陪心智障礙學員闖關笑開懷

▲士林分署長吳廣莉率愛心社探訪自立社區學園，陪心智障礙學員闖關笑聲不斷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節將至，社會溫情提前報到！法務部行政執行署士林分署秉持「公義與關懷」核心價值，除持續推動行政執行業務外，也積極投入公益關懷行動。士林分署長吳廣莉親率分署愛心社同仁，前往財團法人北市私立自立社區學園，關懷園內20餘名心智障礙學員，並送上新春祝福，以實際行動傳遞社會溫暖。

士林分署表示，自立社區學園以日間照護心智障礙人士為主，分署得知園方平時照護負擔不輕，因此特別以愛心社名義捐贈價值新台幣1萬2000元的民生物資及善款，希望減輕學園日常照護壓力，也讓學員能在春節前感受到滿滿關愛。

除捐贈物資外，吳廣莉也帶領同仁陪伴學員一同參與「自立勇者出任務」闖關活動，透過故事情境引導學員化身勇者，挑戰「毛球之河」、「動物積木高塔」、「魔法投杯球」及「食物猜猜樂」等四道關卡。活動設計安全又有趣，過程中不僅培養學員專注力、肢體協調與自信心，也讓現場笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡，學員們臉上洋溢純真燦爛的笑容。

▲吳廣莉也帶領同仁陪伴學員一同參與「自立勇者出任務」闖關活動 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

自立社區學園對士林分署一行人到訪及慷慨捐贈表達由衷感謝，並表示此次活動不僅提供實質物資協助，更在精神層面帶來鼓舞與肯定，為學園注入溫暖而正向的力量。

士林分署強調，此次關懷行動除捐贈物資與善款外，更希望透過實際陪伴與互動，讓心智障礙人士感受到社會祝福，也喚起社會各界對弱勢族群的持續關注。未來士林分署將持續秉持「執行有愛」精神，結合更多社會資源推動多元公益行動，讓愛與關懷永不止息。