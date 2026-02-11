　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨被調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強昨率先披露此事，並痛批，「台灣民主在賴清德的手上已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅， 下一個又要動誰？」對此，民進黨立委吳思瑤今（11日）表示，羅智強問下一個要動誰，他要反問，國民黨下一個要護航誰？只要不違法就不必怕司法，更不需要操弄輿論鬥臭司法。

民進黨立委吳思瑤今（11日）表示，任何司法案件核心在證據，而不是政治，希望大家都能尊重司法獨立公正辦案，切莫還在調查中，就進行政治力干預司法，希望所有政黨的從政者都要尊重司法，「只要不違法就不必怕司法」。

吳思瑤指出，羅智強昨第一時間開槍，試圖釉藥影響、導引輿論風向，「羅智強說，那下一個要動誰？那吳思瑤要說，吳思瑤也要問，國民黨下一個要護航誰？」只要不違法就不必怕司法，當事人絕對可以透過一切的努力去捍衛自己的清白，這是法治給予的空間，但同樣的，面對涉案內容、證據，也應當坦誠、勇敢的面對司法。

吳思瑤呼籲，所有證據、案情還在偵辦中，各界要自制，還給司法最獨立超然的辦案空間，「只要不違法，就不必怕司法，更不需要來操弄輿論、來鬥臭司法」。

吳思瑤提到，就目前北檢或媒體披露內容，高金素梅案件可能涉及三大部分，第一，涉及助理費違法行為；第二，涉及在疫情期間，違法輸入中國製的快篩防疫產品；第三，恐怕也有用人頭，非法盜領國家補助款，假公益來真斂財。

此外，根據《憲法增修條文》，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。吳思瑤指出，如果在會期中要羈押、逮捕、拘禁任何立委，都需要由立法院院會同意決議，這也讓她質疑，為何藍白要一再地延長會期，讓會期跟會期間無縫接軌，某種程度就是讓立委的司法保護傘無縫接軌。

吳思瑤表示，現在由藍白主導的國會已經沒有非會期的期間了，藍白是不是濫用司法保護傘，透過無限期延會的方式保護他們想保護的涉案違法立委？現在的國會生態、藍白多數已經未審先判，預設護短護航的立場，如果未來司法辦案需要羈押涉案立委，過得過不了立法院院會這一關，「我們當然相對的比較悲觀」，呼籲立法院不應用任何方式影響司法運作。

02/09 全台詐欺最新數據

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，10日被調查局搜索約談到案，凌晨移送台北檢署複訊，檢方人別訊問後偵，高金素梅即表示身體不適，檢方評估後決定暫停訊問，讓高金素梅前往台大就醫。對此，國民黨立委羅智強表示，總統賴清德要辦高金素梅根本不需要什麼「三大案」，三個字就夠了「莫須有」，這三個字，可以把岳飛辦到死，你還會擔心，斬不了高金素梅嗎？

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

高金素梅涉詐領助理費等3案　藍委：盼回歸證據程序法治本身

高金素梅涉詐領助理費等3案　藍委：盼回歸證據程序法治本身

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

吳思瑤高金素梅羅智強司法司法保護傘

