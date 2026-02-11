台南女清潔員慘遭撞死　鹽酥鴨老闆「酒測值0.95」被起訴

▲台南地檢署指出，鄭姓男子酒測值高達每公升0.95毫克，已達不能安全駕駛程度，仍上路肇事致人於死，依法起訴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦鄭姓被告酒後駕車致人於死案件，10日偵查終結，認定被告涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，依法向台南地院提起公訴，並將由國民法官審理。

台南地檢署指出，鄭姓男子（鹽酥鴨老闆）於2025年12月16日凌晨飲酒後，體內酒精濃度已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍駕駛賓士車上路，當日上午8時許，行經台南市安平區慶平路時，未注意前方路況，逕行撞擊正在路邊執行垃圾清運作業之垃圾車，並波及站立於車後方之陳姓女清潔人員。

陳女因遭猛烈撞擊，造成下半身粉碎性骨折及多重性外傷，當場死亡。肇事的鄭姓男子因車頭嚴重毀損受困車內，經消防人員破壞車體後脫困送醫，僅受擦挫傷或骨折，意識清楚。警方對其實施酒測，數值高達0.95，明顯超標，確認為酒駕肇事，警方依公共危險及過失致死罪嫌報請檢察官進依法偵辦。

台南地檢署表示，案發當日下午即由婦幼保護專組鄭愷昕檢察官率同法醫進行相驗，並同步展開偵查作為，認被告犯罪嫌疑重大，有羈押必要，向法院聲請羈押並獲裁准。檢察官認定被告涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，依法向台南地院提起公訴

檢方強調，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能瞬間奪走他人性命，對家庭與社會造成無法回復的傷害。對於酒駕致死案件，檢察機關將秉持從嚴、從速原則依法究責，絕不寬貸，以維護公共安全。

