北東降雨機率增　除夕濕涼又一波冷空氣報到

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天至明天清晨東北季風影響，北部及東半部白天溫度略降，降雨機率增加。明天白天至小年夜逐漸回暖，各地晴到多雲，除夕又有一波東北季風南下，迎風面再轉濕涼。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，今天鋒面通過，東北季風影響，迎風面降雨增多，明天白天減弱，到周末小年夜都是穩定天氣，下周一除夕又有一波東北季風影響，迎風面高溫略降，水氣增多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周降雨趨勢，林秉煜表示，今天至明天清晨東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區、北部山區及東半部有局部短暫雨，明天白天東北季風減弱，各地回到多雲到晴天氣，周五至下周日小年夜環境為東南風，僅花東及恆春有零星雨，回暖過程中，中部以北、金門及馬祖有局部霧，返鄉行經高架路段要留意。

他指出，除夕到初一鋒面通過，另一道東北季風南下，迎風面容易降雨，桃園以北、宜花、東南部地區及竹苗山區有局部短暫雨，中南部維持穩定天氣。

溫度方面，林秉煜指出，今天東北季風影響，北台灣高溫降到18至20度，苗栗以南、花東日夜溫差達到10度。明天東北季風減弱，溫度回升，留意日夜溫差大。除夕另一波東北季風南下，北台灣溫度又下降，中南部高溫仍有25至26度，年假後期溫度回升，收假要留意霧影響交通能見度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）