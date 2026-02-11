他買凶殺情敵「竟僱到FBI」！餵豬毀屍恐怖陰謀曝光

▲紐約州一名男子以為僱用了養豬場殺手，未料對方是FBI臥底。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州一名58歲男子因嫉妒女友的前任，竟企圖花費1000美元（約新台幣3.1萬元）加一瓶波本威士忌，僱用殺手將情敵殺害後餵豬，未料他一直以來接洽的「殺手」，竟是聯邦調查局（FBI）臥底探員。

買凶殺人 被捕才知被FBI盯上



《紐約郵報》報導，2024年11月，蘇瑟蘭（Jeal Sutherland）透過手機聯繫殺手，要求對方殺害女友的前男友，同時也是女友孩子的父親。

聯邦檢察官指出，蘇瑟蘭開出的條件是1000美元現金及一瓶知名品牌波本威士忌，並要求「殺手」在賓州的養豬場處理遺體，讓豬隻吃掉、銷毀跡證。

今年1月，蘇瑟蘭在目標人物的母親家門口留下一隻加拿大雁屍體，作為一種威脅。直到1月27日遭到逮捕時，他才驚覺接洽的「養豬場殺手」，從頭到尾都是FBI探員，打從一開始就在密切監控這場計畫。

謀殺意圖明顯 判刑7年3個月

今年5月，蘇瑟蘭終於認罪，承認利用州際通訊設施進行謀殺雇凶。他於10日被判刑7年3個月，還得繳交1.5萬美元（約新台幣47萬元）罰金。

紐約北區首席聯邦檢察官薩爾科內（John Sarcone）表示，「蘇瑟蘭以為能用手機輕鬆安排謀殺情敵，多虧FBI奧爾巴尼分局的努力，他在可預見的未來，只能在聯邦監獄中打電話了。」

FBI奧爾巴尼（Albany）分局負責人特雷馬羅利（Craig Tremaroli）則指出，「蘇瑟蘭冷酷的計畫令人不寒而慄，證明他確實有意奪人性命，但他精心策劃的惡毒陰謀，最終只讓自己身陷囹圄。」